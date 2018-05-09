Посол в ФРГ: Россия никогда не использовала энергоресурсы как политический инструмент

Россия зарекомендовала себя как надежный экспортер газа и никогда не использовала энергоресурсы в качестве политического инструмента, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

"Во время сотрудничества с Европой по поставкам газа, продолжающегося десятки лет, Россия зарекомендовала себя в качестве надежного экспортера природного газа и никогда не использовала свои энергоресурсы как политический инструмент", — заявил глава дипмиссии РФ в Германии.

Он отметил, что сотрудничество РФ и Европы по газу сравнимо с поставками углеводородов из Норвегии . «При этом никто в Европе не обеспокоен зависимостью от норвежского газа», — отметил он.

Как заявил Нечаев, газопровод «Северный поток-2» «укрепит энергетическую безопасность Европы, диверсифицирует маршруты поставок газа, минимизирует транзитные риски, а также повысит безопасность поставок газа конечным пользователям». Кроме того, по его словам, газопровод будет способствовать улучшению отношений между РФ и ЕС , сделает их «сильнее и ближе».

Дании. В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство «Северного потока-2» выдала Финляндия . Ожидается выдача разрешений от Швеции

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.