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ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП РФ в 2018 г до 1,5% из-за геополитических рисков
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ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП РФ в 2018 г до 1,5% из-за геополитических рисков 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7% из-за геополитических рисков, следует из весеннего отчета банка «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects).
По оценке финансового института, темп роста российской экономики в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017 года — около 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».
Рост ВВП должен будет поддерживаться восстановлением потребления и инвестиций, а также более высокими ценами на нефть и макроэкономической стабилизацией.
При этом основные риски для экономки РФ будут исходить от той же цены на нефть, от отсутствия реформ бизнес-среды и геополитической напряженности. В отчете также отмечается, что новый раунд санкций, введенных США в начале апреля против российских бизнесменов и компаний, добавил неопределенности инвесторам.
Авторы доклада вновь подчеркнули, что без реализации существенных реформ рост ВВП РФ в долгосрочной перспективе будет оставаться на уровне около 1-2% в год из-за низких инвестиций и устаревших производственных мощностей, слабой демографической ситуации, устаревшей инфраструктуры, а также неблагоприятных институциональных характеристик экономики.
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