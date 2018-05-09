ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России

ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году

Авторы доклада отметили, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017 года — порядка 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».