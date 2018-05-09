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ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России
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ЕБРР ухудшил прогноз по ВВП России в 2018 году 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,5% с 1,7% из-за геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные доклада «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects).
Авторы доклада отметили, что темп роста экономики России в 2018 и 2019 годах останется на уровне 2017 года — порядка 1,5% «вследствие низкой инвестиционной активности и стабилизации или небольшого снижения цен на нефть».
В конце марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ВВП России в 2018 году может увеличиться темпами на уровне около 2%.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.
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