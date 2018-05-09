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Цены на недвижимость в Великобритании продолжают падать
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Цены на недвижимость в Великобритании продолжают падать 

Prian.ru 42 минуты назад
Фото: Prian.ru
Исследование финансовой группы Halifax отражает резкое падение цен на недвижимость. C марта по апрель 2018 года жилье в стране подешевело на 3,1%. Еще месяцем ранее спад составлял всего 1,6%.
Число сделок с домами и квартирами с февраля по март снизилось на 7,2% до 92 270 — самого низкого показателя с мая 2016 года. Аналитики предполагают, что эта цифра может измениться, если процентные ставки останутся на прежнем уровне, сообщает The Telegraph.
Агент по недвижимости в Северном Лондоне Джереми Лиф предполагает, что покупатели могут быть мотивированы тем самым на заключение сделок с использованием ипотеки. Комитет по денежно-кредитной политике на этой неделе объявит о последнем решении по процентным ставкам.
Джонатан Сэмюэлс, исполнительный директор Octane Capital, сказал, что стоит ориентироваться на ежегодные и ежеквартальные темпы роста.
Майк Скотт, главный аналитик агентства недвижимости Yopa, сообщает, что если спад на рынке недвижимости продолжится до конца года, то 2018-й станет наименее активным годом для рынка жилья с 2013 года.
Иностранные инвестиции в недвижимость подтолкнули вверх цены более чем на четверть на территории Великобритании, согласно исследованию Королевского колледжа в Лондоне (КСL). В тоже время если придерживаться последних данных за апрель 2018 года, в Лондоне зафиксирован самый слабый рост цен во всей стране.
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