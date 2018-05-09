Цены на недвижимость в Великобритании продолжают падать

Исследование финансовой группы Halifax отражает резкое падение цен на недвижимость. C марта по апрель 2018 года жилье в стране подешевело на 3,1%. Еще месяцем ранее спад составлял всего 1,6%.

Число сделок с домами и квартирами с февраля по март снизилось на 7,2% до 92 270 — самого низкого показателя с мая 2016 года. Аналитики предполагают, что эта цифра может измениться, если процентные ставки останутся на прежнем уровне, сообщает The Telegraph

Агент по недвижимости в Северном Лондоне Джереми Лиф предполагает, что покупатели могут быть мотивированы тем самым на заключение сделок с использованием ипотеки. Комитет по денежно-кредитной политике на этой неделе объявит о последнем решении по процентным ставкам.

Джонатан Сэмюэлс, исполнительный директор Octane Capital, сказал, что стоит ориентироваться на ежегодные и ежеквартальные темпы роста.

Майк Скотт , главный аналитик агентства недвижимости Yopa, сообщает, что если спад на рынке недвижимости продолжится до конца года, то 2018-й станет наименее активным годом для рынка жилья с 2013 года.