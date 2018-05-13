Посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2»

«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идёт о российском влиянии», — заявил дипломат в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.

По его словам, США тесно работают с европейцами, которые разделяют их обеспокоенность.

Гренелл добавил, что нынешняя стратегия строительства трубопровода «очень проблематична».

Ранее сообщалось, что немецкие экологи пытаются через суд сорвать строительство «Северного потока — 2».