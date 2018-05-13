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США беспокоит реализация «Северного потока — 2»
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Посол США в ФРГ выразил обеспокоенность реализацией «Северного потока — 2» 

RT на русском 13 мая 2018
Фото: РИА Новости
Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике реализацию проекта «Северный поток — 2».
«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идёт о российском влиянии», — заявил дипломат в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.
По его словам, США тесно работают с европейцами, которые разделяют их обеспокоенность.
Гренелл добавил, что нынешняя стратегия строительства трубопровода «очень проблематична».
Ранее сообщалось, что немецкие экологи пытаются через суд сорвать строительство «Северного потока — 2».
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