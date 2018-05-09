Посол в ФРГ: РФ взывает к прагматизму и здравому смыслу в вопросе «Северного потока — 2»

БЕРЛИН, 9 мая. / ТАСС /. Россия призывает европейских партнеров к прагматизму и здравому смыслу в вопросе реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в опубликованном в среду интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Дипломат подчеркнул, что проект не ведет к расколу Европы. «Напротив, этот газопровод укрепляет взаимовыгодные отношения между Россией и ЕС в области энергетики, обеспечивает энергобезопасность Европы, делает нас вместе сильнее и ближе», — отметил он. «Мы хотели бы призвать наших партнеров к прагматизму и здравому смыслу», — сказал Нечаев.

Посол указал на то, что «отдельные страны ЕС, как представляется, сегодня готовы под давлением Вашингтона перейти на более дорогостоящий американский сжиженный газ в качестве альтернативы российскому природному газу». По его словам, «стремление США к гегемонии» на европейском энергорынке не является новостью. «Тем не менее, мы считаем, что наши европейские партнеры не должны соглашаться с такими попытками», — считает Нечаев. Здесь, по его мнению, «политические средства используются в целях ведения несправедливой конкурентной борьбы», что идет во вред всем европейцам.

Россия, напротив, «никогда не использовала в качестве политического инструмента» свои энергоресурсы, указал дипломат. Он отметил, что реализация «Северного потока — 2» выгодна, прежде всего, с экономической точки зрения в свете того, что российский природный газ дешевле, чем СПГ, а украинская газо-транспортная система находится в плачевном состоянии.