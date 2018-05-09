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Посол России назвал выгоду от поставок газа ФРГ по «Северному потоку-2»
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Посол России назвал выгоду от поставок газа ФРГ по «Северному потоку-2» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Стоимость поставок газа в Германию по «Северному потоку-2» будет значительно ниже, чем через Украину, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.
"Стоимость поставок газа в Германию по «Северному потоку-2» будет значительно ниже, чем через Украину", — заявил глава дипмиссии.
Нечаев отметил, что причина строительства газопровода кроется в «выгодных условиях». По его словам, газопроводная сеть Украины изношена, чтобы привести ее в соответствие современным требованиям эффективности и безопасности, понадобятся инвестиции, превышающие стоимость строительства «Северного потока-2». Кроме того, маршрут «Северного потока-2» примерно на две тысячи километров короче, чем по территории Украины.
"Утверждения противников проекта о том, что «Северный поток-2» строится в целях усиления политического давления на правительство в Киеве, беспочвенны", — заявил Нечаев.
В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство «Северного потока-2» выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
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