Посол России назвал выгоду от поставок газа ФРГ по «Северному потоку-2»

"Стоимость поставок газа в Германию по «Северному потоку-2» будет значительно ниже, чем через Украину", — заявил глава дипмиссии.

Нечаев отметил, что причина строительства газопровода кроется в «выгодных условиях». По его словам, газопроводная сеть Украины изношена, чтобы привести ее в соответствие современным требованиям эффективности и безопасности, понадобятся инвестиции, превышающие стоимость строительства «Северного потока-2». Кроме того, маршрут «Северного потока-2» примерно на две тысячи километров короче, чем по территории Украины.

"Утверждения противников проекта о том, что «Северный поток-2» строится в целях усиления политического давления на правительство в Киеве, беспочвенны", — заявил Нечаев.

Дании. В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство «Северного потока-2» выдала Финляндия . Ожидается выдача разрешений от Швеции

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.