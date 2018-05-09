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Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга в марте 2,3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга в марте 2,3 млн рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Санкт-Петербурга за январь-март 2018 года составила около 6 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга. Согласно отчёту, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 6,1 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за март остановилась на отметке 2,3 млн рублей.
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