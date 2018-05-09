Аргентина попросила МВФ о помощи из-за падения курса нацвалюты

Аргентинский президент Маурисио Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с падением курса валюты страны. Об этом сообщает La Nacion.

"Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки", — сказал Макри.

Он добавил, что глава МВФ Кристин Лагард поддерживает выбранный страной курс и заявила о готовности организации работы с аргентинской стороной.

По данным Clarin, речь может идти о сумме в $30 млрд