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Аргентина попросила МВФ о помощи из-за падения курса нацвалюты
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Аргентина попросила МВФ о помощи из-за падения курса нацвалюты 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Аргентинский президент Маурисио Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с падением курса валюты страны. Об этом сообщает La Nacion.
"Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки", — сказал Макри.
Он добавил, что глава МВФ Кристин Лагард поддерживает выбранный страной курс и заявила о готовности организации работы с аргентинской стороной.
По данным Clarin, речь может идти о сумме в $30 млрд
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал «заявление об осуждении» действия правительства Венесуэлы.
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