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Китай и США обвинили друг друга в подрыве ВТО
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Китай и США обвинили друг друга в подрыве ВТО 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Martial Trezzini/EPA-EFE
Представители Китая и США обменялись обвинениями в ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации.
Об этом со ссылкой на заявления чиновников сообщило агентство Reuters. Как отмечается, представители двух стран обвинили противоположную сторону в подрыве доверия и правил ВТО.
Постоянный представитель США при ВТО Дэннис Ши заявил о том, что судби апелляционного органа ВТО якобы игнорируют правила ВТО. По словам американского представителя организация также должна "противостоять Китаю или подвергнуться риску утраты доверия".
"Что-то совершенно несправедливое произошло в этой организации, когда люди, которым поручено выносить судебные решения так часто игнорируют её правила. Удивительно наблюдать как страна, которая является наиболее процекционистской и меркантилистской в мировой экономике, выставляет себя как лидера свободной торговли и глобальной торговой системы. ВТО надо перестать падать в эту кроличью нору вымышленного мира, или организация потеряет все доверие к себе''.
Постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь, в свою очередь, заявил о том, что США нанесли "три тяжелых удара" по ВТО, продолжая блокировать процесс выбора судей в арбитражный орган ВТО, объявив о пошлинах на сталь и алюминий и угрожая Китаю повысить тарифы на китайскую продукцию.
"США взяли в заложники процесс выбора судей и, тем самым, наносят вред процессу принятия решений путем их общего утверждения. Но в реальности, любой из трех тяжелых ударов по ВТО, в случае если ситуация не будет исправлена, приведет к фатальному подрыву функциональности ВТО".
Несколькими днями ранее, 4 мая, представитель Китая в ВТО также призвал страны, входящие в ВТО, "присоединиться к Китаю в сопротивлении протекционизму торговли США".
"Подход США серьезно подорвал основы ВТО и поставил многостороннюю торговую систему под угрозу беспрецедентного риска. Китай призывает всех членов ВТО присоединиться к Китаю в сопротивлении протекционизму торговли США".
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