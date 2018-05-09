Китай и США обвинили друг друга в подрыве ВТО

Представители Китая и США обменялись обвинениями в ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации.

Об этом со ссылкой на заявления чиновников сообщило агентство Reuters. Как отмечается, представители двух стран обвинили противоположную сторону в подрыве доверия и правил ВТО.

Постоянный представитель США при ВТО Дэннис Ши заявил о том, что судби апелляционного органа ВТО якобы игнорируют правила ВТО. По словам американского представителя организация также должна "противостоять Китаю или подвергнуться риску утраты доверия".

"Что-то совершенно несправедливое произошло в этой организации, когда люди, которым поручено выносить судебные решения так часто игнорируют её правила. Удивительно наблюдать как страна, которая является наиболее процекционистской и меркантилистской в мировой экономике, выставляет себя как лидера свободной торговли и глобальной торговой системы. ВТО надо перестать падать в эту кроличью нору вымышленного мира, или организация потеряет все доверие к себе''.

Постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь, в свою очередь, заявил о том, что США нанесли "три тяжелых удара" по ВТО, продолжая блокировать процесс выбора судей в арбитражный орган ВТО, объявив о пошлинах на сталь и алюминий и угрожая Китаю повысить тарифы на китайскую продукцию.

"США взяли в заложники процесс выбора судей и, тем самым, наносят вред процессу принятия решений путем их общего утверждения. Но в реальности, любой из трех тяжелых ударов по ВТО, в случае если ситуация не будет исправлена, приведет к фатальному подрыву функциональности ВТО".

Несколькими днями ранее, 4 мая, представитель Китая в ВТО также призвал страны, входящие в ВТО, "присоединиться к Китаю в сопротивлении протекционизму торговли США".