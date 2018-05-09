Президент Аргентины запросил помощи у МВФ на фоне обесценивания национальной валюты

ТАСС , 9 мая. Президент Аргентины Маурисио Макри запросил помощи у Международного валютного фонда (МВФ) на фоне резкого падения курса национальной валюты. Об этом глава государства заявил во вторник в видеообращении к нации, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"…Я решил начать переговоры с МВФ о предоставлении линии финансовой поддержки. Несколько минут назад я говорил с [директором-распорядителем Фонда] Кристин Лагард , и она подтвердила, что сегодня же мы начнем работать над соглашением. Это поможет нам продвинуться в реализации плана по росту и развитию, а также обеспечит поддержку для того, чтобы противостоять нынешнему глобальному сценарию и избежать [возникновения] кризиса наподобие тех, с которыми мы уже сталкивались. Это решение я принял, думая об интересах всех аргентинцев, а не продавая их, как это делали много раз", — сказал Макри.

Точная сумма кредита, которую Аргентина запросила у МВФ, официально пока не называется. Однако, по данным агентства Bloomberg , речь идет о $30 млрд

Во вторник утром курс песо — национальной валюты южноамериканской страны — снизился на 4,61% до 23,41 песо за доллар США. После заявления Макри он поднялся до 23,06 песо на единицу американской валюты. С начала года курс песо потерял около 20% своей стоимости.

4 мая Центральный банк Аргентины поднял базовую ставку до 40% в связи с резким падением национальной валюты. Финансовый регулятор также сообщил, что продолжит использовать все доступные ему инструменты для того, чтобы «избежать резких скачков на валютной бирже, а также гарантировать процесс снижения инфляции». Эти меры на несколько часов приостановили снижение курса аргентинского песо, однако затем его падение продолжилось.