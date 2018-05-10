Пора готовиться к противостоянию ЕС и США, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Франция, Великобритания и После выхода Америки из ядерной сделки по Ирану стоит готовиться к очень мощному противостоянию США и Европы. Позицию Трампа по Ирану не стали поддерживать остальные страны, кроме Израиля . Основные участники сделки: Германия Китай намерены по-прежнему сотрудничать с Ираном, несмотря на все угрозы президента США. Уже сейчас можно смело делать ставку на то, что Трамп начнёт давить на ЕС , угрожая торговой войной, что в ближайшем времени выльется в очень сильные геополитические риски для всех фондовых рынков. Стоит напомнить о том, что Трампом уже подписан указан о введении повышенных импортных пошлин на металлы из ЕС, который должен вступить в силу с 1 июня, однако теперь найти компромисс с США практически будет невозможно.

Меж тем, пока Трамп молчит, а новые угрозы в адрес ЕС не поступают, на фондовых рынках сохраняются позитивные настроения. Биржевой индекс Франции CAC40 готовится штурмовать исторические максимумы в районе 5500 пунктов, немецкий DAX вновь преодолел рубеж 13000 пунктов, но в ближайшие недели стоит готовиться к сильной коррекции. Рублёвый индекс Московской биржи торгуется чуть выше 2300 пунктов, но прирост скромный, в пределах 0.3%, а вот валютный РТС растёт почти на 3%, до 1175 пунктов. На фоне укрепления рубля закономерно хуже рынка выглядят компании-экспортёры, зато акции Сбербанка растут.

Сырье и валюты

На рынке промышленных металлов сегодня нейтральная динамика. Цены на никель падают на 0.5%, а вот на алюминий — на 1.5%. Котировки тройской унции золота растут на 0.5%, осваивая район 1320 долларов. Цены на нефть сегодня стабильны, марка Brent держится выше 77$ за баррель, но риски коррекции явно растут. Раз никто, кроме США, не хочет выходить из сделки по Ирану, значит, объёмы поставок нефти на мировой рынок пока падать не будут, а в Америку нефть Иран и вовсе не продавал.

Рубль стремительно укрепляется почти на 2%. Если учесть, что со следующей недели Минфин РФ начнёт вновь размещать ОФЗ, что спровоцирует спрос на рубль, он может окрепнуть ещё на 4-5%. В паре с долларом российская валюта сегодня достигла 62, в паре с евро — 73,7.

Прогноз

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит стабильно, но явно напряжённо. Слишком много сейчас рисков и неопределённостей, а с учётом последних событий риски торговой войны между США и ЕС сейчас просто зашкаливают.