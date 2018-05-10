Санкции ударят по «главной уязвимой точке» ВПК России

Вашингтон продолжает противодействовать важнейшему направлению высокотехнологичного российского экспорта — продаже оружия. Если предыдущие санкции США можно было назвать сравнительно безобидными, то новые планы американских политиков должны ударить по действительно крайне важным болевым точкам российского ВПК.

США намерены ввести санкции против поставщиков российского ОПК. Так, в поправках к проекту бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предлагается ввести запрет на продажу вооружений, боеприпасов и технологий лицам, «оказывающим поддержку российской промышленности, с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной индустрии».

Речь идет только о той деятельности, которая способствует «разработке и производству Россией крупной военной техники или высокотехнологичного традиционного (неядерного) оружия».

Санкции могут коснуться тех организаций, которые, по имеющейся у Белого дома информации, «продают, одалживают или иным образом предоставляют товары, услуги или технологии любому лицу, принадлежащему или подконтрольному правительству России», или же проводят с такими лицами значительные сделки.

Фактически это обяжет Белый дом отслеживать активность поставщиков российского ОПК и вынудит президента США вводить против них санкции. В то же время он сможет не включать в список тех партнеров России, деятельность которых имеет крайне важное значение для американской национальной безопасности. Однако это исключение не касается организаций тех стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм.

Согласно законопроекту, президент США «должен вводить» санкции против тех, кто стал фигурантом списка, не позднее полугода после подачи доклада в Конгресс, а затем ежегодно в течение восьми лет. Причем

новые меры коснутся не только американских компаний и граждан, но и иностранных,

так как аналогичные поправки должны быть внесены и в закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA).

«Новый законопроект требует от правительства США провести исследовательскую работу по цепочке поставщиков и контрагентов этих компаний, предоставить эти данные Конгрессу и дальше уже на основе этого могут быть введены дополнительные санкции», — сказал Кашин газете ВЗГЛЯД.

С помощью новых поправок американцы пытаются лишить российскую оборонку зарубежных поставок. Как это может повлиять на ОПК России?

«Прежде всего, это касается станочного парка. Дело в том, что практически все металлорежущие, шлифовальные и другие станки мы уже не производим. Большинство станков производится или в США, или в других странах, но с использованием американских компонентов. Потому американцы могут нам создать большую проблему в плане доступа к станкам», — заявил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности источник, близкий к руководству Минобороны РФ.

Его точку зрения разделяет и Кашин.

«Поскольку Россия в свое время успешно развалила свое станкостроение, а сейчас с большим трудом восстанавливает, эта уязвимость сохраняется. Получать напрямую некоторые виды оборудования не получится. Придется нести дополнительные издержки, и с этим ничего не поделаешь. Это наша главная уязвимая точка. Без станков далеко не уедешь», — подчеркнул он.

«Есть и другие проблемные направления. Одно из них касается программного обеспечения. Вся современная техника рисуется с помощью специальных программ, которые производятся в США либо в других странах Запада, зависящих от американцев. Таким компаниям, особенно если у них самая большая доля рынка приходится на Штаты, достаточно намекнуть на некоторые проблемы — и они сами откажутся нам продавать программное обеспечение», — рассказал источник, приближенный к руководству Минобороны.

«Кроме того, мировая финансовая система очень сильно завязана на США и их союзников, поэтому если кто-то хочет с нами сотрудничать — им могут «прижать хвост», допустим, увеличивая ставки по кредитам. Сейчас, например, индийские банкиры жутко запуганы, потому что они живут не только обслуживанием контрактов на поставки в Индию российского вооружения. Даже китайские банки сейчас крайне неохотно идут на сотрудничество с нами, понимая, что могут пострадать из-за западных санкций», — резюмировал источник.

При этом, даже если представить, что другие страны проигнорируют угрозу санкций со стороны США, сложности у российского ВПК все равно возникнут.

«США являются очень большой экономикой с развитой промышленностью, ввиду чего большое количество комплектующих, составных частей изделий и патентов присутствуют в военной технике других стран. Например, во французских «Мистралях» было много американских компонентов, и для нас французы их заменяли. Или вот хотели бы мы что-то купить у Израиля — а израильтяне сами пользуются какими-то американскими технологиями, потому продать нам ничего не могут», — добавил собеседник.

Впрочем, сама российская оборонная промышленность, подчеркнул Кашин , слабо зависит от поставок компонентов и комплектующих из-за рубежа, имеющийся же импорт во многом удалось переключить на Китай

«Мы закупали на Украине корабельные газотурбинные силовые установки. Поставки с Украины уже сорваны. Это привело к задержкам ряда кораблестроительных программ. Теперь мы ждем, когда у нас заработает программа импортозамещения — на «Салюте» испытывают собственные турбины. Вопрос с вертолетными двигателями, которые тоже шли из Украины, в большей степени решен. А дизели, которые мы закупали в Германии для некоторых типов кораблей, мы заменили китайскими», — рассказал эксперт.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов также считает, что в целом зависимость российского ВПК от зарубежных поставщиков снижается. Например, по программе создания беспилотников Россия развивает свое направление, хотя тесное сотрудничество с Израилем, одним из лидеров в этой сфере, продолжается, рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Абзалов отметил, что проблема будет заключаться не в американских поставках, так как они небольшие и некритичные, во вторичных санкциях, которые распространяются на их партнеров. Это и французы, и немцы, и другие страны типа Южной Кореи и Израиля.

«Партнеры будут опасаться попасть под действие санкций и в результате станут ограничивать партнерство с Россией по линии тепловизоров, беспилотников и по целому ряду других направлений», — рассказал он.

По его словам, при таком сценарии партнеры США понесут очень серьезные убытки.

«Они просто обрубят им российский рынок. Это явное ужесточение правил игры», — пояснил собеседник.

Для защиты от подобных санкций Россия начала серьезную модернизацию системы финансирования, создала единый хаб в лице «Промсвязьбанка» , систему расчетов по контрактам, например, с переходом на евро, схемы валютных свопов, чтобы максимально убрать долларовую составляющую, рассказал Абзалов.

«Но в технологическом плане партнеры могут оказаться не готовы к этому. Это вызовет большие проблемы для стран, которые не являются партнером Вашингтона, но очень серьезно зависят от российского рынка», — считает он.

Однако такие санкции способны подпортить жизнь не только России и партнерам США. Американские эксперты предупредили, что новые антироссийские санкции могут быть опасны для самих США, которые в очередной раз выставят себя не в лучшем свете. Россия является вторым экспортером оружия в мире, отметила директор программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.

«Трудно представить, чтобы США обратились против Индии за то, что она покупает большую часть своего оружия в России. Турки также ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным», — напомнила она. В результате «это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности „ужалить“, которую им бы хотелось иметь», — резюмировала Оликер.

Абзалов также уверен, что новые американские санкции могут быть опасны для самих США. По его словам, прежде всего ущерб будет нанесен американским партнерам, которые начнут жестче выстраивать свои финансовые системы.