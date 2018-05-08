Как рекордное удешевление турецкой валюты скажется на экономике страны

За полтора месяца до президентских и парламентских выборов в Турции состояние экономики страны вызывает всё больше вопросов у мировых инвесторов. Финансовый сектор республики столкнулся с рекордным удешевлением нацвалюты, которое сопровождается ростом инфляции. Такая ситуация вынудила турецких участников рынка активно скупать золото. Основные причины нестабильности эксперты связывают со слабостью национального Центробанка , деятельностью местного крупного бизнеса, а также глобальной политикой американского Федрезерва. Что может измениться в одной из ведущих экономик Средиземноморья — в материале RT.

Незадолго до президентских и парламентских выборов в Турции (намечены на 24 июня) финансовое положение страны вызывает всё больше опасений у мирового экспертного сообщества и инвесторов. Так, лира — национальная валюта государства — демонстрирует рекордное удешевление к доллару и евро, а доходность десятилетних гособлигаций выросла до исторического максимума.

По оценкам Bloomberg , за последние два месяца стоимость нацвалюты Турции по отношению к бивалютной корзине (доллар США и евро) упала на 10%. При этом с начала 2018 года турецкая лира демонстрирует стремительное удешевление среди валют развивающихся рынков (на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро). Доходность десятилетних государственных бумаг страны с начала года увеличилась на 15% и впервые достигла уровня 13,5%.

Как отмечает директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов , одним из ключевых факторов давления на валюту Турции является высокий уровень инфляции в стране. По данным Туркстата (Турецкого института статистики), рост потребительских цен в апреле составил 1,87% и достиг уровня 10,85% в годовом выражении.

Такая статистика стала ещё одним поводом для «просадки» нацвалюты в конце прошлой недели. Так, 3 и 4 мая лира подешевела к доллару на 1,3% и 1,17% соответственно. Примечательно, что апрельское значение инфляции не только является максимальным за последние четыре месяца, но и более чем в два раза превышает цель турецкого Центробанка по этому показателю.

«Инфляционный таргет у Турции — это 5%. Ставку регулятор держит на уровне 8%. Понятно, что при таких инфляционных показателях и подобном давлении на валюту увеличатся и инфляционные риски. Соответственно, растёт вероятность того, что Нацбанк Турции будет вынужден повышать ставку. Пока её не повысят, давление на валюту будет сохраняться», — прогнозирует Тремасов.

По словам эксперта, в этом отношении страна может последовать примеру Аргентины . На прошлой неделе Центробанк этого южноамериканского государства повысил процентную ставку до 40%, чтобы остановить обвал песо. Как заявил министр финансов Аргентины Николас Духовне, подобные действия могут привести к снижению экономической активности в стране, но в то же время они позволили избежать кризиса. Об этом Духовне рассказал в интервью радиостанции Radio Mitre.

Вместе с тем инфляционное давление в Турции является далеко не единственным негативным фактором для лиры. Серьёзной проблемой в экономике страны по-прежнему остаётся дефицит счёта текущих операций. В 2017 году его значение составило 5,5% от ВВП и стало крупнейшим среди экономик развивающихся стран. Такие данные приводит МВФ . По прогнозу организации, в 2018 году показатель останется вблизи данного уровня и составит 5,4%.

Серьёзное удешевление нацвалюты вместе с высоким дефицитом текущего счёта стали причиной снижения суверенного рейтинга Турции. В марте международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитную оценку Турции, а 2 мая аналогичные действия предприняли эксперты S&P Global Ratings. По данным организаций, турецкие активы сегодня входят в категорию рискованных обязательств с чертами спекулятивных.

Волатильность валютного рынка и рост инфляции спровоцировали в Турции рост спроса на главный мировой резервный актив — золото. За первые три месяца 2018 года объём закупок драгметалла в стране и изделий из него составил $965 млн Такие данные приводит Всемирный совет по золоту (WGC).

Согласно аналитикам WGC, Центральный банк Турции агрессивно покупает золото с мая 2017 года. По состоянию на май 2018 года запасы регулятора почти удвоились, после чего (по состоянию на первый квартал) он стал вторым по величине покупателем золота среди центральных банков в мире.

Напомним, в апреле сообщалось, что Центробанк Турецкой Республики вывел из Федеральной резервной системы США весь свой золотой запас в размере 28,7 тонны золота.

Стамбульская жара

«Основным инструментом в данной стратегии является турецкий олигархат — та его часть, которая относится больше к Стамбулу , а не к Анкаре . Исторически город представляет собой концентрацию торгового капитала, будучи центром средиземноморской и черноморской торговли. Эти люди сейчас целенаправленно разрушают финансовую систему страны, имея конечной целью свержение Эрдогана», — отметил Гафуров.

По словам эксперта, турецкие олигархи начинают активно выводить собственные капиталы из страны, что ведёт к росту доходности гособлигаций и ослаблению курса турецкой лиры.

Борис Долгов. Кроме того, негативное влияние на нынешнее положение турецкой экономики оказывают и изменения европейской миграционной политики. Об этом RT рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

«Турецкие мигранты работают в основном в Европе. Те средства, что они пересылают домой, находясь в европейских странах, — это значительная часть турецкого бюджета. Сейчас этот процесс несколько замедлился, поскольку европейские власти принимают меры по минимизации влияния иммигрантов на экономику стран», — отметил Долгов.

На одной волне

Аналитики объясняют рекордное удешевление турецкой лиры и аргентинского песо глобальной «просадкой» всех валют развивающихся рынков. Основная причина такого тренда — повышение базовой процентной ставки и сокращение баланса ФРС США.

Альберт Короев. «Американский Федрезерв квартал за кварталом снижает объём покупок активов, выбрасывая всё меньше долларов в систему, одновременно повышая ставки. Рост инфляции, в свою очередь, провоцирует рост ожиданий более быстрого подъёма ставок, что делает менее привлекательными активы развивающихся стран», — считает эксперт « БКС Брокер

Кроме того, по его словам, действия США в области политики торгового протекционизма и санкций также отчасти являются причинами инфляции и слабости валют в некоторых странах.

«На самом деле Турция — всего лишь один из центров давления. Проблема очень широким фронтом охватывает валюты развивающихся рынков. Опасения инвесторов вызывает ситуация в Индонезии , Индии и на Филиппинах », — отметил Кирилл Тремасов.

Аналитик напоминает, что после кризиса 2008 года американская денежно-кредитная политика была мягкой и её ужесточение происходит в последние три года. Именно поэтому развивающимся странам придётся адаптироваться к новым финансовым условиям на глобальном рынке.