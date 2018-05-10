Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и банковских услуг.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подешевел на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Total Nig (LAGOS:TOTAL), которые подорожали на 10,80 п. (4,86%), закрывшись на отметке в 233,00. Котировки Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE) выросли на 1,10 п. (2,20%), завершив торги на уровне 51,00. Бумаги Fbn Holdings (LAGOS:FBNH) выросли в цене на 0,200 п. (1,65%), закрывшись на отметке 12,300.

Лидерами падения стали акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN), цена которых упала на 0,040 п. (4,55%), завершив сессию на отметке 0,860. Акции Wapco (LAGOS:WAPCO) поднялись на 1,15 п. (2,74%), закрывшись на уровне 40,85, а Uacn Prop (LAGOS:UACN) снизились в цене на 0,40 п. (2,30%) и завершили торги на отметке 17,00.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (44), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,39%, или 0,28, достигнув отметки $70,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,35%, или 0,27, до $76,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,57%, или 7,50, до отметки $1.320,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,12% до 428,020, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 361,000.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,34% до 92,63.