Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,27%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, банковских услуг и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Total Nig (LAGOS:TOTAL), которые подорожали на 17,60 п. (7,92%), закрывшись на отметке в 239,80. Котировки Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) выросли на 0,40 п. (3,48%), завершив торги на уровне 11,90. Бумаги Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли в цене на 0,020 п. (2,17%), закрывшись на отметке 0,890.

Лидерами падения стали акции Unilever Nig (LAGOS:UNILEVE), цена которых упала на 2,60 п. (4,95%), завершив сессию на отметке 50,05. Акции Union Bank LG (LAGOS:UBN) поднялись на 0,25 п. (3,73%), закрывшись на уровне 6,45, а Uacn Prop (LAGOS:UACN) снизились в цене на 0,60 п. (3,33%) и завершили торги на отметке 17,30.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (52) превысило количество закрывшихся в плюсе (43), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 3,08%, или 2,13, достигнув отметки $71,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 2,99%, или 2,24, до $77,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.313,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,03% до 427,510, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 92,89.