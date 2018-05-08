Катар успешно обходит торговое эмбарго

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика» Катар выдержал торговое и туристическое эмбарго, введенное четырьмя соседями в июне 2017 г., и ускоряет экономические реформы для привлечения дополнительных инвестиций, утверждает министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади. Небольшое государство на Ближнем Востоке оказалась в центре политической бури, когда группа стран во главе с Саудовской Аравией закрыла Катару доступ к своим морским портам и воздушному пространству, мотивируя это тем, что Доха поддерживает терроризм. Международные и региональные попытки урегулировать конфликт между союзниками США не увенчались успехом. Катар решительно отрицает эти обвинения. ∎Первые несколько недель блокады были самыми тяжелыми, но сегодня экономика уже адаптировалась. У нас хорошие темпы роста∎, — заявил министр в интервью британской газеты Financial Times. По его словам, Катар использовал введенное Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом эмбарго, как возможность кардинально перестроить свою экономику. Международным инвесторам в большинстве стран Персидского залива традиционно разрешено работать лишь в специальных зонах, чтобы таким образом защитить внутренних инвесторов. Подобная схема существовала и в Катаре.

Россия и Катар налаживают сотрудничество. Товарооборот между странами сейчас невелик: чуть более 70 млн долларов. Через три года его могут нарастить в несколько раз. За счет чего? О каких новых проектах договорились?

После введения блокады катарское правительство решило открыть для иностранных инвесторов свой сектор недвижимости. В ближайшее время должно быть принято еще одно изменение, которое позволит международным инвесторам без наличия местного партнера полностью владеть компанией. ∎Блокада заставила нас задуматься об облегчении ведения бизнеса в стране, поэтому мы ускоряем проведение реформ. Сейчас мы хотим превратить Катар в главный транспортный узел региона∎, — говорит аль-Эмади. Катар активно развивает внутреннее молочное и мясное производство, а также рассчитывает на Турцию, Иран и Оман для открытия новых маршрутов для поставок продовольствия и строительных материалов, которые в прошлом поставлялись по суше из Саудовской Аравии и через порты в Дубае. Катар также открыл свои границы, введя безвизовый режим для гражданам 80 стран мира, что должно стимулировать туризм и расширить пул иностранной рабочей силы. Недавно катарское правительство выпустила первые после введения эмбарго облигации, в результате чего было привлечено $12 млрд∎Четверка∎ ввела блокаду в то время, когда Катар готовился к масштабной инфраструктурной трансформации на $200 млрд для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 г. Поскольку падение цен на нефть ослабело уверенность бизнеса в нефтедобывающих странах, рост ненефтяного ВВП Катара снизился до 4% с 5,6% в прошлом году, утверждает Международный валютный фонд, что значительно ниже предыдущего исторического среднего показателя в 12,6%. Однако темпы роста Катара (почти 3% в этому году) выше показателей его соседей. ∎Для этого была проделана огромная работа и экономика находится в хорошем состоянии∎, — заявил аль-Эмади. По мере ослабления фискального давления на фоне роста нефтяных цен, катарский фонд Qatar Investment Authority, инвестирующий излишки прибыли углеводородов, планирует нарастить темпы своих глобальных инвестиций. Катар формирует свой бюджет на основе цены на нефть в $45 за баррель, самый низкий показатель в регионе. ∎Это очень простая математика∎, — говорит министр финансов, имея в виду ожидаемые в этом году избыточные доходы, поскольку нефть сегодня выше $70 за баррель.