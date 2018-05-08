Майский указ: как реализовать задуманное

Япония, Германия и Президент РФ Владимир Путин после своей инаугурации пообещал, что Россия войдет в пятёрку сильнейших экономик мира, потеснив всех конкурентов. Ближайшими нашими соседями теперь могут стать США Великобритания . За счёт чего возможно достичь этого? Какие ресурсы будут задействованы? Будет ли полностью переориентирована российская экономика? В этих вопросах разбирался портал News.ru.

Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение указа Путина о стратегических задачах до 2024 года в 25 трлн рублей. По его словам, к запланированным ранее деньгам необходимо будет добавить как минимум 8 трлн рублей.

Основной двигатель отечественной экономики — добыча, обработка ресурсов и последующий их экспорт. И главной остаётся тут нефть. Несмотря на то, что правительство много раз заявляло о намерениях России перестать быть зависимой от цен на нефть, наша экономика продолжает остро реагировать на любые колебания цен на чёрное золото. Россия — крупнейший экспортёр нефти и продолжает им оставаться, соревнуясь в этом лишь с Саудовской Аравией . Даже после решения стран ОПЕК+ по сокращению уровня добычи нефти, к которому присоединилась и Россия, нефть осталась главным денежным наполнителем бюджета.

Global Look Press/Aleksandr Schemlyaev

Однако за счёт каких ресурсов и технологий удастся достичь цели, поставленной главой государства? Будут ли это нефть и газ, цифровая экономика или нанотехногоии?

Россия пережила несколько волн кризисов, последствия которых ощущаются до сих пор. А санкции стран Запада продолжают действовать и оказывать давление на конкурентоспособность страны на мировой арене.

В своём недавнем интервью телеканалу NBC News Владимир Путин говорил, что американские санкции связаны с непосредственным желанием США повлиять и даже остановить развитие России. По его словам, подобную политику сдерживания Америка проводит десятки лет время от времени. Президент выражал надежду, что в конечном итоге Западу надоест политика санкций, потому отношения с Москвой должны будут нормализоваться. А политика искусственных ограничений, по мнению Путина, — это тупиковый путь, за которым следуют лишь упущенная выгода и многочисленные убытки.

При этом иностранный бизнес и инвесторы хотят вернуться в Россию и работать с российскими партнерами. Некоторых не пугают даже санкционные ограничения.

Политика ограничений в отношении Москвы велась уже давно. Началось всё с поправки Джексона—Вэника, которая действовала с 1974 года и ограничивала сначала торговлю СССР, а затем и России. В конце 2012 года она была официально отменена. Однако на её место сразу пришло новое ограничение — так называемый «закон Магнитского», наложивший санкции на некоторых россиян. А, начиная с 2014 года, началась долгая череда западных санкций из-за конфликта на Украине . Вводились как персональные, так и секторальные санкции, которые постоянно продлевались и дополнялись новыми ограничениями. Также Минфин США в январе 2018 года опубликовал так называемое «кремлёвское досье», куда были включены более 200 человек — как российский бизнес, так и крупные госчиновники. И данный каток продолжает двигаться на Россию. Всё это России, несомненно, придётся учитывать при построении новой экономики.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alexey Sukhorukov

Согласно заявлению МИД РФ , иностранные санкции уже успели стать инструментом недобросовестной экономической конкуренции. И таковы новые реалии современной экономики.

Ключевой задачей на ближайшие годы для России будет повышение реальных доходов россиян, уверен Путин. Для этого сейчас есть вся основная база. Глава государства заявил, что общая устойчивость экономики, способной противостоять падениям цен на нефть и санкциям, заметно выросла. Экономический спад был преодолен, а многие сектора экономики удалось восстановить и оживить.

В апреле 2018 года после новой порции американских санкций экономика РФ испытала серьёзный шок, но сейчас постепенно приходит в равновесие. Пока что защитные шаги правительства приводят к позитивным результатам. Роста инфляция нет, процентные ставки снижаются, курс рубля постепенно стабилизируется.

При этом надо признать, что уже давно в рыночных отношениях нет глобального партнёрства, а есть лишь конкуренция. За средства производства и сырьё, за трудовые ресурсы и умы, на человеческий капитал и территории влияния по всему миру. Это крайне важно для любой экономики каждой из стран.

Роман Блинов , руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр»:

Разумнее всего сказать, что шансы у нас, конечно, есть, но вот пока они достаточно иллюзорны, если рассматривать их сквозь призму текущей геополитической ситуации, когда мы с самых разных сторон слышим о новых санкциях, химических атаках и разборе так называемого «дела Скрипалей». Да, сама по себе, задача очень амбициозная, но за истёкшие 15 с лишним лет мы снова и снова ставим перед собой эту планку и опять её не достигаем. Как я помню, мы уже давно должны были догнать и даже уже, наверное, перегнать Португалию по уровню доходов на душу населения, но увы. В последнее время лично мне это напоминает стремление господина Хрущёва догнать и перегнать Америку по уровню производства мяса на душу населения в стране. Я, конечно, допускаю мысль о том, что это, наверное, даже реально, но что-то вечно идёт не так, как нам бы хотелось. У страны достаточно много проблем на пути решения этой глобальной проблемы, и суть их решения уже в прошлом, которое безвозвратно прожито. Нам надо решить проблему кадрового голода. В текущих условиях мы, скорее, реализуем сакральное выражение «Кадры решают всё». Вот именно кадры. У нас с ними пока не очень. У нас есть все, кто угодно, кроме квалифицированных кадров в широком понимании этого слова. Есть высоко мотивированные менеджеры и сильный аппаратный состав, есть даже куча «самозанятого населения» в экономике, но вот вопрос производительности труда и уровня прироста ВВП как на душу населения, так и в количественном выражении не решён. Создайте условия и дайте картбланш на определённый период, создайте преференции для инвестирования внутри страны и льготы для национальных производителей, опираясь на так и не созданный за почти 25 лет средний класс и широкий слой малого бизнеса, может что-то и получится. А так — мы снова видим надпись: press any key to restart.

Полагаем, что за шесть лет для России войти в число пяти крупнейших экономик мира при существующей экономической модели и экономическом курсе правительства нереально. Нереально просто потому, что все отрасли экономики, не являющиеся добычей или транспортировкой сырья, хронически недоинвестированы. Даже сегодня — спад добычи нефти, вызванный участием России в соглашении ОПЕК+, привёл к замедлению роста промышленного производства, так как снижение добычи нефти сокращает число заказов в смежных отраслях — металлургии, машиностроении, строительстве. Да и инвесторами в основном является само государство и госкомпании. А иностранные инвестиции в Россию невелики, в 2017 году они составляли только 6% от общего объёма инвестиций, причём из них 4% были кредитами иностранных банков, остальные 2% приходилось на прямые иностранные инвестиции в производство. Если правительство будет проводить политику не повышения, а наоборот, снижения налогов и прочих поборов с бизнеса, тратить нефтегазовые доходы, прежде всего, на инвестиции в высокотехнологические проекты, принять меры для налогового стимулирования малого бизнеса, тогда шансы когда-либо догнать экономики даже не развитых стран, а Китая и Индии, демонстрирующих высокие темпы роста, у России значительно вырастут.

Если говорить точнее, то задача войти в число пяти крупнейших экономик мира уже поставлена перед новым правительством в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В том же указе обозначены и направления работы для достижения этой амбициозной цели. Необходимо создать в базовых отраслях экономики, и прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами. Достижение таких показателей невозможно без решения вечных проблем с жильём, сервисной и транспортной инфраструктуры, роста реальных заработных плат и производительности труда. Необходимо продолжить решать вопросы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. Достижение макроэкономических целей без реального улучшения жизни граждан страны вряд ли будет долгосрочным и устойчивым. Статистика, как наука, позволяет несколько приукрасить реальное положение дел и в отдельные временные моменты выдать желаемое за действительное. При этом учёт в рамках рыночной экономики рано или поздно выявит завуалированные перекосы, да и уровень и качество жизни большинства граждан страны — это, пожалуй, лучший индикатор правильности выбранного пути. Образно говоря, задача догнать и перегнать Америку уже возникала. Итог — известен. При этом результат, который будет достигнут к 2024 году, станет лакмусовой бумажкой зрелости российской экономики и нового российского правительства