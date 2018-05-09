Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 1,36%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, нефти и газа и табачной промышленности.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 поднялся на 1,36%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Provident Financial (LON:PFG), которые подорожали на 53,60 п. (8,35%), закрывшись на отметке в 695,60. Котировки Imperial Brands PLC (LON:IMB) выросли на 161,50 п. (6,17%), завершив торги на уровне 2.780,00. Бумаги BP PLC (LON:BP) выросли в цене на 21,60 п. (3,92%), закрывшись на отметке 572,00.

Лидерами падения стали акции Burberry Group PLC (LON:BRBY), цена которых упала на 114,50 п. (6,08%), завершив сессию на отметке 1.770,00. Акции Compass Group PLC (LON:CPG) поднялись на 75,50 п. (4,77%), закрывшись на уровне 1.508,00, а Rolls-Royce Holdings PLC (LON:RR) снизились в цене на 13,00 п. (1,54%) и завершили торги на отметке 830,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1110) превысило количество закрывшихся в минусе (759), а котировки 391 акций практически не изменились.

Котировки акций BP PLC (LON:BP) выросли до максимума, поднявшись на 3,92%, 21,60 п., и завершили торги на отметке 572,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,04%, или 0,50, достигнув отметки $1.313,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 3,10%, или 2,14, до $71,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 3,07%, или 2,30, до отметки $77,15 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,10% до 1,3561, а котировки EUR/GBP упали на 0,24%, достигнув отметки 0,8740.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 92,92.