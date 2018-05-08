Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента — существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит?

«В 2024 году необходимо обеспечить доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%», — говорится в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Цель выглядит весьма амбициозной — но нелишним будет заметить, что ипотека и так уже за последние годы стала намного доступнее.

«За последние 18 лет самый высокий уровень процентных ставок в России наблюдался в 2000 году. Тогда еще не было ключевой ставки ЦБ , но ее функции выполняла «ставка рефинансирования», которая в 2000 году составляла целых 28%, а ставки по кредитам, соответственно, были еще на 5-6 процентных пунктов выше», — напоминает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова

Сегодня ключевая ставка составляет 7,25%. Таким образом, за последние 18 лет процентная ставка ЦБ снизилась на 20,75 процентных пунктов, а ставки по кредитам понижались пропорционально снижению ставки ЦБ.

Наиболее высокие ипотечные ставки наблюдались в декабре 2014 года — начале 2015 года, после того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17%. Тогда ставки по ипотеке подскочили до 18-20% и более, указывает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. Но уже в течение 2015 года ситуация с ипотекой стала улучшаться. Если в феврале 2015 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях была 14,7%, в январе 2017 года она снизилась до 11,54%, а к ноябрю — до рекордных 9,95% годовых. То есть за три года ставки снизились на 4,75%. «За март 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила уже 9,6%», — говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Почему решено снизить ставку именно до 8% годовых? Если вспомнить, в мае 2012 года президент ставил задачу снизить ипотечную ставку до 6,2%. Однако тогда никто не знал, что в 2013-2014 года внешняя ситуация и на нефтяном рынке, и на геополитической арене так резко изменится. Разразившийся кризис и девальвация смазали всю картину. «Снижение ставки по ипотеке (если только речь не идет об ипотеке с господдержкой) до 6,2% выглядит почти нереальным, так как это значит, что ключевая ставка ЦБ должна быть примерно 4%. А вот цель в 8% представляется более адекватной, для этого ключевая ставка должна быть понижена до 6,5% при сохранении инфляции в 4%», — говорит Мильчакова.

Правда, ипотеку с господдержкой уже сегодня можно взять и под более низкий процент — но на нее могут рассчитывать не все. Семьи, у которых в 2018-2022 годах появится второй либо третий ребенок, могут оформить ипотеку (либо рефинансировать существующую) под 6% годовых в рамках госпрограммы. Да и сами ипотечные банки зачастую предлагают совместные акции с застройщиками, в рамках которых при покупке жилья в определенных объектах ставка может быть 7-8%.

Но когда же ждать подобную ставку по ипотеке для всех россиян?

Чтобы добиться ипотеки по 8% годовых, ключевую ставку надо снизить до 6% или минимум 6,5% с текущих 7,25%. В начале года многие надеялись, что в этом году Центробанк сделает это уже в ближайшее время. Вот только новые санкции США , в результате которых пострадал «Русал» и под прицел попали акции и других российских компаний, заставили монетарные власти притормозить. Банк России по итогам заседания 27 апреля сохранил ключевую ставку 7,25% годовых, не решившись ее снизить. Теперь все больше вероятность, что в этом году регулятор снизит ставку максимум до 6,75%, то есть всего на 0,5 п.п.

«Прервавшаяся череда снижений ключевой ставки, безусловно, окажет сдерживающее влияние на динамику ипотечных да и вообще кредитных ставок в 2018 году», — говорит Михаил Доронкин. С другой стороны, возросла конкуренция за качественных заемщиков между ведущими ипотечными банками. «Так что до конца средняя ставка по вновь выдаваемым кредитам может преодолеть отметку 9% (сейчас — порядка 9,7%). А отдельные банки вполне смогут предложить продукты со ставкой на уровне, близком к 8%», — считает эксперт из АКРА.

«Если не будет никаких тяжелых экономических потрясений, нового кризиса, то мы увидим 8% уровень ставки по ипотеке уже в 2019 году», — предполагает Мильчакова. Щурихина из агентства «Эксперт РА» считает, что цель в 8% достижима все же через 2-3 года при условии стабильной экономической ситуации.

Экономисты постоянно ведут споры о том, а выгодна ли ипотека самому заемщику? На растущем рынке недвижимости — более чем. Те, кто купили однокомнатную квартиру в Москве в ипотеку в 1999 году за 25 тыс. долларов, выиграли на сегодняшний день шестикратно.

Но сегодня цены на недвижимость не растут, а даже падают. В перспективе ближайших лет никто не ждет взрывного роста цен на квартиры, а при запуске массовой застройки они скорее будут снижаться. При этом, переплата за 15 лет за квартиру при ипотечной ставке в 9-10% — в два раза. В таких условиях, возможно, арендовать квартиру и откладывать на покупку собственной — вполне оправданный вариант.

«К таким расчетам нельзя, на наш взгляд, относиться однозначно. С одной стороны, всегда выгоднее делать крупные покупки на свои собственные средства и не быть никому должным. С другой,

огромный рост спроса на ипотеку в России в начале 2018 года показывает, что реальные доходы населения восстанавливаются не так быстро, чтобы, например, молодая семья могла себе позволить купить квартиру на собственные сбережения. А ипотека с господдержкой — хорошее подспорье для молодых семей»,

— рассуждает Мильчакова.

«Ипотека в большинстве случаев призвана решить все-таки не инвестиционную, а социальную задачу — обеспечить население жильем. Поэтому снижение стоимости жилья чувствительно для ипотечников только в случае, если они не смогут погасить кредит и квартиру придется продавать с торгов. На падающем рынке недвижимости это может привести к тому, что полученные от продажи жилья средства не полностью покроют долг», — заключает Екатерина Щурихина.