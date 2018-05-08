Гутенев знает, где найти дополнительные деньги на выполнение майского указа 

Для экономики России будет посильно выделить 10 трлн рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина, заявил первый зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
«Я думаю, что потребуется чуть большая сумма — не меньше 10 триллионов, это раз. Во-вторых, я считаю, что абсолютно посильно сформировать, потому что увеличение собираемости налогов и выведение из тени различных бизнесов, в том числе за счет обеления рынка», — сказал Гутенев РИА Новости.
Депутат также отметил, что сейчас увеличился МРОТ, что отражается на росте потребительского спроса. «Будет рост промышленности, прежде всего обрабатывающей. Это связано с тем, что импортозамещение, которое, с одной стороны, было вызвано санкционным давлением, а с другой стороны — сейчас диверсификацией ОПК, будет опираться на более дешевые деньги, которые привлекают в экономику за счет того, что у нас процентная ставка невысокая», — пояснил депутат.
Еще одним важным фактором для экономики РФ, по мнению политика, является деофшоризация. «Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы и, соответственно, борьба с коррупцией. Я думаю, что здесь очень много резервов, которые позволят экономно перераспределять бюджетные деньги», — сказал Гутенев. Кроме этого, сокращение государственного оборонного заказа могло бы позволить перераспределять бюджетные средства, подчеркнул парламентарий.
Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется дополнительно минимум 8 трлн рублей до 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Согласно новому указу главы государства по развитию страны, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения. Эти цели будут оформлены в 12 национальных проектов.