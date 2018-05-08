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Гутенев знает, где найти дополнительные деньги на выполнение майского указа
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Гутенев знает, где найти дополнительные деньги на выполнение майского указа 

BFM.RU 1 час назад
Для экономики России будет посильно выделить 10 трлн рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина, заявил первый зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
«Я думаю, что потребуется чуть большая сумма — не меньше 10 триллионов, это раз. Во-вторых, я считаю, что абсолютно посильно сформировать, потому что увеличение собираемости налогов и выведение из тени различных бизнесов, в том числе за счет обеления рынка», — сказал Гутенев РИА Новости.
Депутат также отметил, что сейчас увеличился МРОТ, что отражается на росте потребительского спроса. «Будет рост промышленности, прежде всего обрабатывающей. Это связано с тем, что импортозамещение, которое, с одной стороны, было вызвано санкционным давлением, а с другой стороны — сейчас диверсификацией ОПК, будет опираться на более дешевые деньги, которые привлекают в экономику за счет того, что у нас процентная ставка невысокая», — пояснил депутат.
Еще одним важным фактором для экономики РФ, по мнению политика, является деофшоризация. «Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы и, соответственно, борьба с коррупцией. Я думаю, что здесь очень много резервов, которые позволят экономно перераспределять бюджетные деньги», — сказал Гутенев. Кроме этого, сокращение государственного оборонного заказа могло бы позволить перераспределять бюджетные средства, подчеркнул парламентарий.
Для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина потребуется дополнительно минимум 8 трлн рублей до 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Согласно новому указу главы государства по развитию страны, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, снизить вдвое бедность, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения. Эти цели будут оформлены в 12 национальных проектов.
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