Гутенев знает, где найти дополнительные деньги на выполнение майского указа

Для экономики России будет посильно выделить 10 трлн рублей на выполнение майского указа президента РФ Владимира Путина , заявил первый зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

«Я думаю, что потребуется чуть большая сумма — не меньше 10 триллионов, это раз. Во-вторых, я считаю, что абсолютно посильно сформировать, потому что увеличение собираемости налогов и выведение из тени различных бизнесов, в том числе за счет обеления рынка», — сказал Гутенев РИА Новости

Депутат также отметил, что сейчас увеличился МРОТ, что отражается на росте потребительского спроса. «Будет рост промышленности, прежде всего обрабатывающей. Это связано с тем, что импортозамещение, которое, с одной стороны, было вызвано санкционным давлением, а с другой стороны — сейчас диверсификацией ОПК, будет опираться на более дешевые деньги, которые привлекают в экономику за счет того, что у нас процентная ставка невысокая», — пояснил депутат.

Еще одним важным фактором для экономики РФ, по мнению политика, является деофшоризация. «Когда бизнес из офшоров будет возвращаться в страну, будет увеличиваться объем налогооблагаемой базы и, соответственно, борьба с коррупцией. Я думаю, что здесь очень много резервов, которые позволят экономно перераспределять бюджетные деньги», — сказал Гутенев. Кроме этого, сокращение государственного оборонного заказа могло бы позволить перераспределять бюджетные средства, подчеркнул парламентарий.