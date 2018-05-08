Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских услуг и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,69%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Swedish Match (ST:SWMA), которые подорожали на 11,3 п. (2,83%), закрывшись на отметке в 410,0. Котировки Volvo B (ST:VOLVb) выросли на 2,72 п. (1,76%), завершив торги на уровне 157,57. Бумаги Sandvik (ST:SAND) выросли в цене на 2,40 п. (1,55%), закрывшись на отметке 157,00.

Лидерами падения стали акции Electrolux B (ST:ELUXb), цена которых упала на 2,3 п. (0,99%), завершив сессию на отметке 230,5. Акции Nordea Bank (ST:NDA) поднялись на 0,28 п. (0,31%), закрывшись на уровне 88,76, а Getinge (ST:GETIb) снизились в цене на 0,2 п. (0,23%) и завершили торги на отметке 87,4.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (340) превысило количество закрывшихся в минусе (282), а котировки 53 акций практически не изменились.

Котировки акций Swedish Match (ST:SWMA) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,83%, 11,3 п., и завершили торги на отметке 410,0. Котировки акций Electrolux B (ST:ELUXb) упали до 52-недельного минимума, упав на 0,99%, 2,3 п., и завершили торги на отметке 230,5.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 2,57%, или 1,82, достигнув отметки $68,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 2,06%, или 1,57, до $74,60 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,22%, или 2,90, до отметки $1.311,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,75% до 10,4572, а котировки USD/SEK упали на 0,29%, достигнув отметки 8,8103.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,35% до 92,93.