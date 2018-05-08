Автодилеры прогнозируют до 15% роста авторынка в 2018 году после всплеска продаж в апреле

Автодилеры «Рольф», «АвтоСпецЦентр», «Авилон» , «Автомир», опрошенные RNS, прогнозируют рост российского авторынка в 2018 году по сравнению с 2017 годом в диапазоне от 7% до 15% на фоне всплеска продаж в апреле на почти 18% из-за колебаний курса рубля.

«Прогноз (продаж) по году не меняем. Рост составит 10%», — сказал RNS официальный представитель «Рольфа», комментируя вопрос о возможном пересмотре прогноза по результатам продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2018 года.

Группа компания «АвтоСпецЦентр» (АСЦ) по итогам продаж в России в апреле улучшила прогноз по росту авторынка на 2018 год с 10%-12% до 12%-15%.

«Апрельские продажи демонстрируют отличную динамику, что не может не радовать. Одним из стимулирующих факторов, безусловно, стало колебания курса рубля, подстегнувшее к покупке нерешительных клиентов. Кроме того, большое количество новых моделей, вышедших на рынок в апреле, также подогревали покупательский интерес», — сказал RNS официальный представитель АСЦ.

Он пояснил, что в мае на авторынке традиционное затишье может быть более ощутимым, чем обычно, за счет того, что апрель взял на себя часть майских продаж.

Рост авторынка в 2018 году составит не более 7%, как и ранее прогнозировала компания, сообщил RNS официальный представитель группы компаний «Авилон».

«В апреле мы наблюдали оживление спроса на автомобили как в премиум-, так и масс-сегменте из-за девальвации рубля. В дни скачка курса мы зафиксировали увеличение посещаемости салонов на 18% в сравнении со средним дневным показателем. В мае рост приостановится в связи с укреплением рубля, курсовые колебания спроса сейчас не актуальны», — сказал он.

По мнению автодилера «Автомир» рост продаж в 2018 году относительно 2017 года будет находится в пределах 10%.

«Если, конечно, не произойдет глобальных макроэкономических сдвигов, связанных с изменениями цен на нефть или ужесточением санкций в отношении экономики России, которые могут и дальше ослабить национальную валюту», — сказал RNS официальный представитель «Автомира».

Автоцентры «Автомира» зафиксировали рост заказов на новые автомобили в последние две недели апреля почти на 30% относительно первой половины месяца, уточнили в компании.

Ранее RNS сообщало, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в апреле на 17,6% по сравнению с апрелем 2017 года, до 152,4 тыс. штук, что, в том числе, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса связал результаты прошлого месяца с ослаблением рубля.