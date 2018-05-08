Китайские производители экскаваторов сообщают о более быстром росте продаж

Пекин, 8 мая / Синьхуа / — В прошлом месяце продажи крупных производителей экскаваторов в Китае выросли быстрее, что свидетельствует о том, что экономическая активность остается мощной.

В апреле 2018 года 25 ведущих производителей экскаваторов страны продали 26561 единицу землеройных машин, что на 84,5 проц. больше в годовом исчислении, а также выше 78,9-процентного роста показателя в марте. Об этом сообщили в Китайской ассоциации строительного машиностроения в понедельник.

При этом на внутреннем рынке было продано более 25 тыс. машин /рост на 83,2 проц. в годовом выражении/, а объем продаж за рубеж более чем удвоился до свыше 1500 единиц техники.

Всего за период январь-апрель текущего года было реализовано 86622 экскаватора, что на 57,9 проц. больше, чем годом ранее.

Продажи землеройных машин являются наглядным показателем интенсивности экономической деятельности страны, поскольку спрос на них обычно основывается на развитии горнодобывающей промышленности и инфраструктуры.

По данным Государственного статистического управления КНР, в апреле 2018 года индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в производственном секторе Китая составил 51,4, снизившись по сравнению с мартовским показателем /51,5/. Несмотря на небольшое снижение, апрельский показатель превысил средний показатель за первый квартал этого года — 51. -0-