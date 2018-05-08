Цены на золото опустились до минимума сессии на фоне подорожания доллара

Investing.com — Во вторник цены на золото упали до минимума сессии из-за роста курса доллара до максимума за 2018 год.

К 17:45 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, просели на $5,50 или около 0,42% до $1308,60 за тройскую унцию.

На прошлой неделе цены на золото опустились до минимума за два месяца и зафиксировали третью неделю снижения подряд.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,53% до 93,10 — наибольшего значения в этом году.

Подорожание доллара приводит к снижению спроса на золото и других торгуемых в долларе сырьевых активов, делая их менее доступными для держателей других валют.

Спрос на доллар оставался высоким. Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации перед тем, как сегодня президент США Дональд Трамп собирается рассказать о будущем ядерной сделки с Ираном , которую он неоднократно угрожал разорвать.

Американская валюта получила дополнительную поддержку после того, как глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в Цюрихе предупредил о том, что рынки должны быть готовы к дальнейшему ужесточению монетарной политики.

В последние недели растущая доходность государственных облигаций США и хорошие экономические отчеты укрепили прогнозы о стабильном темпе повышения процентной ставки ФРС в этом году.

На данный момент ФРС прогнозирует еще два повышения процентной ставки в этом году, но некоторые инвесторы предполагают, что таких повышений будет еще три. Прогноз на более быстрый рост процентной ставки приводит к снижению цен на золото, которое торгуется в долларах. Когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью.

Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 0,67% до $16,38 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину опустились на 0,39% до $910,10.

К завершению пятничных торгов медь подешевела на 1,2% до $3,042 за фунт.