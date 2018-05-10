Ещё
Курс доллара продолжил снижение из-за слабых данных по инфляции в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара продолжил снижение из-за слабых данных по инфляции в США 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг курс доллара продолжил снижение против корзины других валют отступив от максимума за четыре с половиной месяца после выхода данных о слабой инфляции в США. Эти данные дают основание ФРС сохранить в силе свои планы по постепенному повышению процентной ставки.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 16:01 МСК снизился на 0,52% до 92,47, отступив от максимума за четыре с половиной месяца 93,26, который был зафиксирован в среду.
Курс доллара перешел к снижению после того, как в отчете Министерства торговли США было сказано, что в апреле инфляция в США в годовом исчислении выросла на 2,5% в соответствии с прогнозами, однако рост инфляции на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем оказался ниже прогнозов.
В апреле базовая инфляция выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем
Эти данные дали основание ФРС придерживаться принятого плана относительно еще двух повышений процентной ставки в этом году. Прогнозы о более агрессивном ужесточении монетарной политки пока не оправдываются.
Другой отчет показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США на прошлой неделе осталось без изменений на позиции 211 тыс. Это значение близко к минимуму за 48 лет и указывает на хорошую ситуацию на рынке труда США.
Курс доллара ранее повышался из-за роста доходности государственных облигаций США и вероятного ускорения темпа повышения процентной ставки ФРС.
Прогнозы о повышении процентной ставки делают доллар более привлекательным для ищущих прибыль инвесторов.
Курс доллара перешел к снижению против иены. Пара USD/JPY снизилась на 0,34% до 109,35 после максимума за три месяца 110,03, который был зафиксирован 2 мая.
Курс евро повысился: пара EUR/USD выросла на 0,67% до 1,1927, отыгрываясь от минимума за четыре месяца 1,1888, который был зафиксирован на предыдущей сессии.
Курс фунта продолжил снижение доллару. Пара GBP/USD опустилась на 0,15% до 1,3527. Во вторник эта пара зафиксировала значение 1,3483 — минимум за четыре месяца.
В четверг фунт попал под давление после того, как Банк Англии сохранил значение процентной ставки без изменений и заявил о том, что все последующие повышения процентной ставки будут осуществляться постепенно и до определенного значения.
Investing.com Россия: последние новости
Курс фунта упал до минимума сессии, когда Банк Англии сохранил процентную ставку Главные мировые новости четверга Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,73%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции196
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1171
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала508
Клейменов больше не будет вести программу «Время»95
Асад ответил Трампу на оскорбление102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение