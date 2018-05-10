Курс доллара продолжил снижение из-за слабых данных по инфляции в США

Investing.com — В четверг курс доллара продолжил снижение против корзины других валют отступив от максимума за четыре с половиной месяца после выхода данных о слабой инфляции в США . Эти данные дают основание ФРС сохранить в силе свои планы по постепенному повышению процентной ставки.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 16:01 МСК снизился на 0,52% до 92,47, отступив от максимума за четыре с половиной месяца 93,26, который был зафиксирован в среду.

Курс доллара перешел к снижению после того, как в отчете Министерства торговли США было сказано, что в апреле инфляция в США в годовом исчислении выросла на 2,5% в соответствии с прогнозами, однако рост инфляции на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем оказался ниже прогнозов.

В апреле базовая инфляция выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем

Эти данные дали основание ФРС придерживаться принятого плана относительно еще двух повышений процентной ставки в этом году. Прогнозы о более агрессивном ужесточении монетарной политки пока не оправдываются.

Другой отчет показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США на прошлой неделе осталось без изменений на позиции 211 тыс. Это значение близко к минимуму за 48 лет и указывает на хорошую ситуацию на рынке труда США.

Курс доллара ранее повышался из-за роста доходности государственных облигаций США и вероятного ускорения темпа повышения процентной ставки ФРС.

Прогнозы о повышении процентной ставки делают доллар более привлекательным для ищущих прибыль инвесторов.

Курс доллара перешел к снижению против иены. Пара USD/JPY снизилась на 0,34% до 109,35 после максимума за три месяца 110,03, который был зафиксирован 2 мая.

Курс евро повысился: пара EUR/USD выросла на 0,67% до 1,1927, отыгрываясь от минимума за четыре месяца 1,1888, который был зафиксирован на предыдущей сессии.

Курс фунта продолжил снижение доллару. Пара GBP/USD опустилась на 0,15% до 1,3527. Во вторник эта пара зафиксировала значение 1,3483 — минимум за четыре месяца.