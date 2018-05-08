Курс доллара продолжает рост на фоне повышения геополитических рисков

Джерома Пауэлла. Investing.com — Во вторник доллар обновил максимум 2018 года против корзины других валют на фоне усилившихся геополитических рисков перед оглашением решения по ядерной сделке с Ираном , а также после заявлений в пользу ужесточения монетарной политики со стороны главы ФРС

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 17:22 МСК вырос на 0,53% до 93,10 — наивысшего значения с середины декабря прошлого года.

Спрос на доллар оставался высоким. Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации перед тем, как сегодня президент США Дональд Трамп собирается рассказать о будущем ядерной сделки с Ираном, которую он неоднократно угрожал разорвать.

Американская валюта получила дополнительную поддержку после того, как глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в Цюрихе предупредил о том, что рынки должны быть готовы к дальнейшему ужесточению монетарной политики.

В последние недели растущая доходность государственных облигаций США и хорошие экономические отчеты укрепили прогнозы о стабильном темпе повышения процентной ставки ФРС в этом году.

На данный момент ФРС прогнозирует еще два повышения процентной ставки в этом году, но некоторые инвесторы предполагают, что таких повышений будет еще три.

Повышение курса доллара негативно сказалось на евро: пара EUR/USD просела на 0,64% до 1,1846 — минимального значения с 22 декабря прошлого года.

Евро практически не получил поддержки после выхода отчета о том, что объем промышленного производства в Германии в марте вырос выше прогнозов. Этот отчет снизил опасения о том, что наибольшая экономика еврозоны столкнулась с проблемами из-за роста протекционизма со стороны других стран.

Опубликованные в понедельник данные показали, что число заказов в производственном секторе Германии в марте снизилось третий месяц подряд.

Недавняя серия слабых экономических данных в еврозоне усилила опасения о том, что ЕЦБ может не завершить свою программу финансового стимулирования в сентябре, на что рассчитывали некоторые инвесторы.

Фунт стерлингов тоже подешевел: пара GBP/USD опустилась на 0,49% до минимума за месяц 1,3488.

Курс доллара незначительно вырос против японской валюты: пара USD/JPY повысилась на 0,12% до 109,21.

Сырьевые валюты попали под давление из-за снижения цен на нефть, связанного с предстоящим заявлением Трампа относительно судьбы ядерной сделки с Ираном. Если Трамп возобновит санкции против Ирана, это может снизить экспорт нефти из этой страны и сократит ее предложение на мировом рынке.

Канадский доллар подешевел до минимума за семь недель: USD/CAD повысилась на 0,72% до 1,2974.

Австралийский доллар подешевел до минимума за 11 месяцев: пара AUD/USD упала на 1,00% до 0,7439. Курс новозеландского доллара также снизился до минимума с декабря прошлого года: пара NZD/USD опустилась на 0,81% и торговалась на позиции 0,6957.