Как повысить пенсионный возраст без вреда для россиян

"Пока официальные заявления по поводу повышения пенсионного возраста укладываются в предложения, которые сформулировал глава ЦСР Алексей Кудрин, но они далеки от совершенства. Разбалансировать нынешнюю систему достаточно легко: бездумно повысив пенсионный возраст, оставленные на рынке труда люди не найдут себе работу, то есть пенсионных платежей от них не поступит. Даже наоборот: государству придется платить им пособие по безработице.

Около трети выходящих на пенсию сейчас остаются работать, и обязательства государства перед ними в будущем будут нарастать. Потому во всех странах решение об увеличении пенсионного возраста принимается с растяжкой лет на 15, меньше просто нельзя. Последовательность — не менее полугода повышения в год. А в случае с Россией высока гендерная специфичность выхода на пенсию — у нас придется учесть еще существенный разрыв срока между мужчинами и женщинами", — отмечает аналитик.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости "аккуратного" изменения пенсионного возраста‍. По его словам, решение на этот счет нужно принимать, так как прежние рамки были установлены давно, а жизнь изменилась. Но при реформе нельзя допустить разбалансировки пенсионной системы.

" [Решение] принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать", — сказал Медведев на заседании Госдумы, рассматривающей вопрос о его утверждении главой правительства по предложению президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас женщины в РФ выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, это достаточно большой разрыв. С учета средней продолжительности жизни в нашей стране логично сначала поднимать пенсионный возраст женщин. А впоследствии, по мере роста средней продолжительности жизни у мужчин, поднимать и им. К сожалению, в сравнении с развитыми странами этот показатель у нас все еще ниже лет на десять, потому торопиться в этом вопросе нельзя.

С таким подходом мы увидим способность рынка труда принять или не принять дополнительную рабочую силу, чтобы принимать последующие шаги. Одномоментного решения в вопросе пенсионного возраста быть не может — высока вероятность разбалансировки системы. Многие люди постараются выйти на пенсию досрочно по состоянию здоровья, у других это и вовсе отобьет желание отчислять в пенсионную систему на собственную старость — существенная часть рынка уйдет в "тень", — подчеркивает специалист.

Не возраст, а стаж

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. Зимой Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.

В мае 2016 года принят законопроект, который направлен на увеличение пенсионного возраста чиновников (государственных и муниципальных служащих). Закон подразумевает поэтапное увеличение (каждый год по полгода) пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Закон вступил в силу 1 января 2017 года. Вместе с тем, как только госслужащий уволится, то есть перестанет занимать государственные должности, он вправе обратиться за назначением пенсии по старости в обычном порядке, учитывая возраст (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет).

"Обсуждать вопрос о пенсионном возрасте нужно достаточно подробно и на экспертном уровне. Этой программе нужно посвятить не менее полугода — то есть до конца этого года вдумчиво, с оглядкой на все последствия проработать оптимальные шаги и решения.

Сказать сейчас, каким будет пенсионный возраст в РФ через десять лет, невозможно. В первую очередь нужно опираться на рынок труда — сам по себе пенсионный возраст ничего не решает. Можно поднять его хоть до 100 лет, но если люди не смогут работать, результат будет отрицательным как для государства, так и для граждан. Последние просто не смогут заработать себе на пенсию.