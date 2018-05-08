Миронов: социально-экономическое развитие возможно только при участии государства

«Мы уверены, что только лишь при активном вмешательстве государства возможно социально-экономическое развитие России», — сказал он.

По словам Мировнова, в ближайшие годы Россия будет вынуждена опираться на собственные силы, поэтому государство должно помочь бизнесу инвестировать в экономику.

«Нам нужно побудить граждан верить государству и помочь бизнесу инвестировать в экономику, потому что инвестиции являются источником развития воспроизводственной базы страны», — сказал он.

Депутат полагает, что только при развитии внутреннего рынка произойдёт рост доходов населения. «Пока мы видим углубление социального неравенства, которое мешает нашим людям жить и трудиться», — сказал Сергей Миронов.