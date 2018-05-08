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Миронов: социально-экономическое развитие возможно только при участии государства
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Миронов: социально-экономическое развитие возможно только при участии государства 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Только при активном вмешательстве государства возможно социально-экономическое развитие России. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
«Мы уверены, что только лишь при активном вмешательстве государства возможно социально-экономическое развитие России», — сказал он.
По словам Мировнова, в ближайшие годы Россия будет вынуждена опираться на собственные силы, поэтому государство должно помочь бизнесу инвестировать в экономику.
«Нам нужно побудить граждан верить государству и помочь бизнесу инвестировать в экономику, потому что инвестиции являются источником развития воспроизводственной базы страны», — сказал он.
Депутат полагает, что только при развитии внутреннего рынка произойдёт рост доходов населения. «Пока мы видим углубление социального неравенства, которое мешает нашим людям жить и трудиться», — сказал Сергей Миронов.
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