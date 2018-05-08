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Cерьезного потенциала для продолжения ослабления рубля нет, — Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал»
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Cерьезного потенциала для продолжения ослабления рубля нет, — Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
Неделю с 28 апреля по 4 мая российский фондовый рынок завершил небольшим снижением: индекс ММВБ снизился на 0,3% до 2289 пунктов, хотя диапазон колебаний был относительно широким — от 2274 до 2313 пунктов при почти вдвое меньшем объеме торгов. Отсутствие единой динамики объясняется скорее действием разнонаправленных факторов и сохраняющейся неопределенностью по геополитическим вопросам. На этой неделе индекс вышел на уровень конца апреля и пока держится около 2295-2297 пунктов.
С одной стороны, сохраняющиеся высокие цены на нефть (около $75 за баррель марки Brent), ослабление санкционного давления в истории с Русалом, с другой — предстоящие кадровые перестановки в новом Правительстве и сомнения относительно продления сделки США с Ираном. Все это поддерживает нервозность инвесторов. На этом фоне нефть марки Brent подорожала на 2,6% до $75 за баррель, отражая опасения игроков относительно введения ограничений на импорт нефти из Ирана и проблемы сокращения добычи в Венесуэле. При этом в США объем добычи пока продолжает расти, как и число активных буровых установок.
Несмотря на столь высокие нефтяные котировки рублю не удается пока отыграть апрельское падение. С 29 апреля по 5 мая курс рубля ослабел почти на 2% до 63,2 руб. /$ и на текущей неделе пока остается на уровне 62,7-63 руб. /$. Сейчас мы наблюдаем серьезный дисбаланс на валютном рынке, поскольку курс рубля слабо коррелирует с ценами на нефть, но при этом удобен для Минфина, поскольку позволяет наполнять бюджет и резервные фонды. При этом серьезного потенциала для продолжения ослабления национальной валюты нет, поэтому инвестировать в валютные активы при столь высоком курсе вряд ли целесообразно, тем более что доходность валютных активов гораздо ниже, чем рублевых. На наш взгляд, более вероятен возврат курса к уровню 60 руб. /$ и выше, вопрос лишь в новостном фоне.
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