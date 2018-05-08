Россия и Украина стремительно наращивают товарооборот 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, за первый квартал 2018 года объём товарооборота с Украиной составил $3,373 млрд, показав рост на 30,5% в годовом выражении.
С января по март Россия поставила на Украину товаров на сумму $2,095 млрд (+30,7%), а закупила — на $1,278 млрд (+30,1%). Таким образом, доля Украины во внешнеторговом балансе РФ увеличилась с 2% до 2,1% по сравнению с прошлым годом.
По итогам 2017 года Россия заняла третью строчку в списке инвесторов в украинскую экономику: с Кипра поступило $9,9 млрд (25% от общего объёма), из Нидерландов — $6,3 млрд (16%), из РФ — $4,4 млрд (11,4%). Более того, крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины стала именно Россия, на долю которой пришлось 12% внешнеторгового оборота, а по объёму накопленных прямых инвестиций она превзошла США, одного из ключевых соратников Киева, в восемь раз.
«Мне кажется, что они (власти Украины — ред.) больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно глупые. Я абсолютно уверен в том, что мы всё равно придем к миру», — заявил лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
В свою очередь, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук убеждён, что единственный способ вывести страну из глубокого экономического кризиса — это восстановление сотрудничества с Россией. По его словам, Украина традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ, а экономически взаимовыгодные и равноправные отношения с Москвой служили залогом роста экономики, притока инвестиций, развития промышленного сектора экономики. В рамках евроинтеграции Запад готов импортировать с Украины только дешёвое сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машино-, приборо-, ракето-, авиа— и судостроения, которая раньше пользовалась спросом в России, не пользуется спросом в ЕС.