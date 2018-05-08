Глава JPMorgan ждет роста доходности трежерис до 4% 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон предупредил, что рост и инфляция в США могут оказаться достаточно быстрыми, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) повысила ставки больше, чем многие ожидают, и было бы разумно готовиться к росту доходности трежерис до 4%. Об этом сообщает Bloomberg.
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Фото: EPA/JIM LO SCALZO
Если Федрезерв повысит краткосрочные ставки больше, чем ожидалось, это может спровоцировать рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, сказал Даймон в интервью Bloomberg Television. "Вы легко можете увидеть доходность бондов на уровне 4%, и я думаю, что люди должны быть готовы к этому", — добавил он. Центробанк США сокращает свой баланс, а федеральное правительство увеличивает заимствования. Между тем, другие центробанки сокращают покупки облигаций.
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Над долговым рынком США нависла угроза Безработица в США упала ниже 4% впервые с 2000 года Чего хочет и куда идет ФРС? Это «может повысить волатильность, привести к более высоким ставкам не совсем понятным нам образом», учитывая, что выход из количественного смягчения беспрецедентен, отметил глава JPMorgan Chase. "У нас никогда не было QE, у нас никогда не было сворачивания", — сказал он. На прошлой неделе гуру облигаций Билл Гросс из Janus Henderson заявил в интервью Bloomberg, что он ожидает, что доходность трежерис будет колебаться в диапазоне от 2,80% до 3,15% в течение оставшейся части года. Как сообщали «Вести. Экономика», ставки 10-летних трежерис, в апреле прорвавшиеся выше уровня 3% впервые с 2014 года, завершили прошлую неделю на отметке 2,95%, после того как апрельские данные о рынке труда в США отразили более слабый, чем ожидалось, рост заработной платы и числа рабочих мест. Кроме того, ФРС несколько изменила риторику и уже не горит желанием агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США немного повысилась до около 2,97%.