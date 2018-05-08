Правительство готовит предложения по пенсионному возрасту

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Медведев подверг сомнению идею, что НДФЛ нужно повысить до 15%

Медведев оценил расходы по майскому указу до 2024 года в восемь трлн рублей

Объем торговли между Россией и ЕС в первом квартале вырос на 21%