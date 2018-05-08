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Правительство готовит предложения по пенсионному возрасту
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Правительство готовит предложения по пенсионному возрасту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе, заявил исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев.
"Правительство свои предложения (по пенсионному возрасту — ред.) подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", — сказал Медведев на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о его утверждении на пост премьера по предложению президента РФ Владимира Путина.
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