Рамблер выступил информационным партнером BCC2018

В Москве прошла Best Cases Conference

23 апреля на Красном Октябре состоялась главная креативная конференция для профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и медиа. Эксперты лучших российских агентств вместе с клиентами рассказали о современных технологиях и практиках от первого лица, а также обсудили процесс рализации самых успешных кейсов

Удачный рекламный кейс определяется качественным контентом, эффективными каналами коммуникаций, узнаваемостью со стороны потребителей, медийным охватом и ощутимой прибылью. Возможность узнать, как запустить продукт, ориентированный на успех, выдалась всем участникам Best Cases Conference (BCC2018).

В двух залах рабочего пространства Deworkacy специалисты и креаторы знакомили гостей конференции с инсайтами рекламного рынка, проводили презентации, дискутировали с создателями нашумевших кампаний, обсуждали тренды сезона, оценивали продуктивность со стороны рекламодателей и искали наиболее результативные способы влияния на аудиторию.

Валентин Смоляков, исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России, глава Оргкомитета Best Cases Conference:

«Best Cases Conference — мероприятие, объединяющее самые яркие кейсы из числа тех, что являются стержнем креатива. Конференция проходит во второй раз — в прошлом году индустрия отреагировала с большим интересом. В этом году мы снова собрали лучшие работы, представленные на российском рынке и, судя по отсутствию свободных мест в залах, можем вновь говорить об успехе проекта».

Программу BCC2018 сформировали презентации проектов от ведущих агентств и брендов об автокерлинге и авариях во время радиоэфира; коллаборация главной онлайн-игры десятилетия с легендарным японским композитором; шоукейс новоприбывшего в авиапарк лайнера, итоги SAP Forum 2017; детали реализации перезапуска сервиса доставки еды и рестайлинга ключевого мобильного оператора; крупнейший за всю историю авиакомпании ребрендинг, а также ряд других успешных кейсов.

Участниками выступили победители международных фестивалей и лидеры индустрии: РА «Восход» | SMpolis; Marvelous | S7 Airlines ; Possible Group | Kaspersky Lab ; WildJam | Яндекс. Алиса; Eventum Premo | SAP CIS; Granat | Dostaевский; Эверест | МегаФон; Carat | BMW Group Russia; Friends Moscow | Utair ; WARGAMING.NET и многие другие.

Спикеры, фокусируясь на личном опыте, отметили необходимость сегментировать аудиторию по потребностям и взаимодействовать с ней напрямую, изучать восприятие брендов, анализировать коммуникационные стратегии и каналы.

Елена Михайлова, президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций:

«Сегодняшний потребитель нуждается в качественной подаче информации. Операторы наружной рекламы, в свою очередь, заинтересованы в оперативном внедрении целевых стандартов. Ассоциация визуальных коммуникаций выступила стратегическим индустриальным партнером Best Cases Conference. Основной лейтмотив этого мероприятия — креатив во всех рекламных каналах и одним из центральных каналов является наружная реклама. Междуoutdoor— оператором и разработчиками должна быть прямая связь. У операторов есть определенные технологии, ресурсы, конструкции, которые постоянно совершенствуются в целях обеспечения потребностей рекламодателей. Между аккуратной коммуникацией разработчиков креатива и конечным потребителем всегда есть оператор, который должен обеспечить эффективное доведение информации до потребителя. Учитывая изменения запросов и изменения общества в целом, необходимо тонко чувствовать его особенности, потребности и способы продуктивного предоставления фактов. Важно, чтобы потребитель, увидев рекламу, поверил и в содержание, и в качество продукта, и в итоге захотел его приобрести».

В рамках BCC2018 прошел интенсив от международного агентства Anglemap ( Копенгаген Дания ), специализирующегося на обучении, исследовании глобальных инсайтов, визуальных коммуникациях и сервис-дизайне. Преподавателями выступили ведущие сотрудники агентства, эксперты индустрии и профессионалы с мировым именем: дизайнеры Лоренцо Романьоли и Марио Сиардалли. Команда разбирала кроссплатформенные кейсы в наружной рекламе и Digital: участники интенсива узнали о новейших дизайн-концепциях и международных практиках, а также о прототипировании и его форматах.

Конференция объединила более 45 спикеров, 25 лучших рекламных кейсов и свыше 500 участников. В перерывах между выступлениями гости BCC2018 наслаждались тонизирующими напитками и легкими закусками от партнеров мероприятия PepsiCo и DeLonghi.