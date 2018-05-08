В Госдуме предложили изменить налоговую систему РФ для реализации положений «майского указа» В. Путина 

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков считает, что для реализации ряда положений указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» необходимо изменить налоговую систему страны и развить несырьевой экспорт. Такое мнение депутат выразил Агентству городских новостей «Москва».
«В первую очередь нам нужно изменение налоговой системы. Если у нас сегодня налоги в большей степени идут на производство, то нам нужно их сместить в сторону потребления. Тем самым будет толчок для развития именно производственного сектора», — заявил Д. Юрков, комментируя положения указа президента РФ о необходимости обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.
Парламентарий добавил, что необходимо развитие несырьевого экспорта.
«Второй момент — это выход на экспортные рынки несырьевые. Сегодня для этого есть хорошие предпосылки. Например, в стране залежи торфа составляют практически 30% от всех мировых залежей, а ведь сегодня даже Госдума принимает закон об органических удобрениях. Все страны уходят от химии. Во многих странах приняты эти законы. Поэтому и в данном случае развитие этого сектора, несырьевого, оно как раз будет развиваться, и будут выстраиваться те взаимоотношения с теми рынками, с теми странами, которые сегодня у нас являются друзьями и партнерами», — пояснил Д. Юрков.
В. Путин 7 мая 2018 г. подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».