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Медведев ответил на вопрос о повышении НДФЛ до 15%
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Медведев ответил на вопрос о повышении НДФЛ до 15% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована, заявил по итогам консультаций первый зампред фракции Михаил Емельянов.
"Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано", — заявил РИА Новости Емельянов.
По словам депутата, Медведев, комментируя "не впечатляющий" рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.
Медведев, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост премьера, приехал во вторник в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. В понедельник Медведев уже побеседовал с единороссами и представителями фракции ЛДПР.
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