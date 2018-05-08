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МВФ: странам Африки угрожает долговой кризис
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МВФ: странам Африки угрожает долговой кризис 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Африканские страны, расположенные к югу от Сахары, могут пострадать от долгового кризиса из-за большого уровня долга и растущих дефицитов, несмотря на общий всплеск экономического роста, передает Reuters.
Как предупредил Международный валютный фонд (МВФ), такие опасения основаны на том, что африканские страны использовать международные долговые рынки и выпускать рекордные уровни долговых обязательств в иностранной валюте, чему способствует высокий спрос инвесторов на доходность по облигациям.
В своих экономических прогнозах для региона МВФ спрогнозировал, что темпы экономического роста увеличатся до 3,4% в этом году по сравнению с 2,8% в 2017 году, чему способствуют глобальный рост и более высокие цены на сырьевые товары.
Более медленный рост в Южной Африке и Нигерии — двух крупнейших экономиках континента — повлиял на оценку всего региона, но МВФ ожидает, что рост увеличится примерно в большинстве африканских стран.
Однако в соответствии с текущей политикой этот показатель сохранится на уровне ниже 4% в среднесрочной перспективе.
Между тем, около 40% стран с низким доходом в регионе в настоящее время имеют высокий уровень задолженности или подвергаются высокому риску долгового кризиса, сообщили в МВФ. Рефинансирование таких долгов, по мнению фонда, в ближайшее время может стать более дорогостоящим.
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