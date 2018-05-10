Россию ждет катастрофический кадровый кризис

Япония, Франция, Германия и Мировой рынок труда в недалеком будущем ждет масштабный кадровый кризис. В первую очередь с ним столкнутся развитые страны: США Австралия ощутят острую нехватку специалистов уже через пару лет. До России проблема доберется к 2030 году.

Дефицит квалифицированных кадров в стране достигнет 2,8 млн человек (7,4% от общего числа специалистов) и будет стоить российской экономике 297,1 миллиарда долларов, прогнозирует глобальная консалтинговая компания в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Россия попала в топ-3 стран по масштабам ожидаемого кадрового бедствия после Германии (дефицит 4,9 млн человек к 2030 году) и Великобритании (3 млн человек). При этом в целом по региону дефицит специалистов через 12 лет превысит 14,3 млн человек, а экономика в результате потеряет 1,906 триллиона недополученной прибыли.

«Компаниям необходимо незамедлительно предпринять адекватные шаги, чтобы предотвратить кадровый кризис и тем самым защитить свое будущее», — сказал РБК эксперт Korn Ferry Hay Group Денис Круглов.

По его словам, особенно остро Россия ощутит нехватку квалифицированных специалистов с высшим или средним специальным образованием. Уже сегодня чувствуется кадровый дефицит по ряду специальностей, больше всего не хватает аналитиков данных, программистов, технических специалистов. А вот рядового производственного и технического персонала достаточно. И этот факт ставит Россию в достаточно хорошее положение по сравнению с другими странами региона.

Официальная безработица в России в начале мая составила 758,3 тысячи человек, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, — около 1,5 миллионов единиц.

Образование, престиж и зарплата

Проблема квалифицированных кадров действительно существуют, признают опрошенные «Ридусом» эксперты. В России она в первую очередь связана с отсутствием должной системы профильного образования, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Большинство профессий устарело, многие профессии поменяли специфику, а система образования продолжает выпускать специалистов по старым правилам», — поясняет он. Кроме того, на предприятиях появляются всё больше новых станков и внедряются новые принципы работы, поэтому возрастает потребность в повышении квалификации уже действующего персонала, а также профильной подготовки молодых специалистов.

Нужны современные и качественные образовательные программы, приближенные к производству или к реальной будущей работе, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. «Например, в МФТИ, который я в своё время закончил, последние 2 года всегда половину недели, а то и больше, мы студентами проводили уже на базовых кафедрах: и слушали там лекции практиков, и понемногу втягивались в работу лабораторий», — вспоминает он.

Мир не стоит на месте и необходимо идти в ногу со временем, в том числе, максимально приблизить систему образования к потребностям рынка труда, согласен с коллегой Гасанов. При этом в самом образовании тоже уже наблюдается острый дефицит кадров, отмечает аналитик.

С нехваткой кадров столкнулись также отрасли здравоохранения и науки. Имеется и недостача квалифицированных рабочих. Последнее обстоятельство эксперт связывает, прежде всего, с низким престижем рабочих профессий, хотя большинство российских предприятий оснащены всем необходимым современным оборудованием, и рабочие с высокой квалификации имеют большую зарплату, а также хороший социальный пакет. Плюс имеют отличную возможность создать карьеру.

Что же касается других областей, здесь в игру вступает финансовый вопрос: люди, которые окончили технические или юридические факультеты, отправляются работать риелторами или продавцами, потому что там больше платят.

«Повышение материальной мотивации для уже работающих на своих позициях высококвалифицированных специалистов, создаст колоссальный стимул сохранения кадров и увеличения интереса у подрастающего поколения», — уверен Гасанов.

А родители, по его мнению, ещё со школьной скамьи должны прививать подрастающему поколению интерес к техническим и гуманитарным профессиям. В то же время, эксперт признает, что увеличение зарплат в этих отраслях ещё не гарантирует роста производительности труда.

Плюс демография

Немалое давление на рынок труда оказывает известная демографическая проблема. «Она связана и с войной, когда в нескольких поколениях численность населения воспроизводилась в определённые годы меньше, и с эпохой 1990-х. Спад у нас преодолен и есть медленный рост численности — за счёт программ материнского капитала, новой техники и подготовки кадров в роддомах», — говорит Пушкарёв.

С демографическими трудностями сталкиваются и западные страны. Но США или Германия легко смогут справиться с ними за счет мигрантов: эти страны массово притягивают к себе не только беженцев, но и молодых людей с качественным образованием из перенаселённых Индии и Китая , где готовят и программистов, и аналитиков, и инженеров хорошего уровня.

«России рассчитывать на такой же хороший приток квалифицированной рабочей силы из этих стран намного сложнее. Но надо делать всё и создавать условия, чтобы притягивать к нам оттуда специалистов должного уровня: через те же инновационные центры в регионах, а не только через всем известное «Сколково», через создание конкурентной, но тёплой бизнес-среды для разработчиков технологий», — рассуждает эксперт.

«Чтобы справиться с демографическими вызовами, необходимо создать условия для привлечения талантов и квалифицированных специалистов, как из ближнего, так и дальнего зарубежья», — поддерживает тему Гасанов.

У России в этом плане тоже есть некоторые преимущества, отмечают аналитики: приехать и обосноваться здесь для иностранных специалистов может оказаться проще, чем в Европе или в США, да и жизнь дешевле, не нужно иметь для переезда слишком большого стартового капитала.