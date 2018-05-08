Рубль не заметил изменений в России

«Кандидатура Медведева была наиболее вероятной на пост главы кабинета министров. Существенных изменений в экономической политике России в ближайшее время ждать не стоит. Мы ожидаем более живой реакции рынка, когда будет обнародован полный состав кабинета министров. Дмитрий Медведев проведёт встречи с фракциями в Государственной Думе . От того, кто займет министерские кресла, будет зависеть, ждать ли каких-либо реформ или приоритетом для властей в текущий момент является стабильность.

Пока что рубль не заметил изменений в России. Напомним, что рублю при поддержке дорожающей нефти удалось затормозить укрепление доллара в районе отметки 63,0 рубля. Пара доллар/рубль уже несколько дней находится в диапазоне 60,00-65,06 рублей, который образовался с 11 по 17 апреля. Сейчас цена на нефть растет, растет и рубль. Если цена за баррель будет снижаться, вниз пойдет и нацвалюта».