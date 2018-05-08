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Председатель Китая встретился с лидером Северной Кореи
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Председатель Китая встретился с лидером Северной Кореи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ВСТРЕТИЛСЯ В КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ДАЛЯНЬ С ЛИДЕРОМ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ — СИНЬХУА
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