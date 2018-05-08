Президент «указал» цели и задачи своего нового срока, — Аналитики Райффайзенбанка

Вчера после инаугурации президент В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Фактически он является аналогией серии прошлых «майских указов» от 7 мая 2012 г. По своей структуре документ также устанавливает задачи по различным направлениям (экономика, социальная политика, здравоохранение и т.п.), но сейчас этим задачам предшествуют общие национальные цели.

Мы выделили несколько ключевых моментов:

1. Тональность указов достаточно сильно поменялась. Если в 2012 г. основными приоритетами, как мы понимаем, являлись социальная сфера и ОПК (им посвящено как минимум три указа), то сейчас акцент заметно сместился в сторону улучшений внутренней экономики. При этом в новом указе нет приоритетов, связанных с вопросами обороны и вооруженных сил, равно как и сопоставимых по масштабам шагов социального характера. Мы полагаем, что во многом это перекликается с экономической программой ЦСР А. Кудрина. Основная идея состоит в том, что многолетний цикл активных оборонных расходов завершается, и на смену приходит бюджетная политика, приоритетами которой станут образование, здравоохранение и инфраструктура.

2. Большинство целевых ориентиров носит качественный, а не количественный характер, что затрудняет оценку эффективности их выполнения. При этом мы обратили внимание на три интересных, на наш взгляд, цели, по которым установлен количественный ориентир, и они в целом могут быть достигнуты: а) Россия должна войти в топ-5 экономик мира (сейчас она 6-я) по размеру ВВП и выйти на темпы роста выше среднемировых (~3,6% в 2017 г.); б) ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8% (прогноз АИЖК на 2018 г. : 8%); в) объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров и услуг должен достигнуть 250 млрд долл. /год.

Как и с прошлыми майскими указами, объем запланированных задач выглядит крайне амбициозно и требует существенных расходов бюджета, соответственно, возникает вопрос об источниках финансирования ( Д. Медведев озвучил оценку минимум в 8 трлн руб.). Отметим, что несмотря на наличие нефтегазовых сверхдоходов, текущее бюджетное правило сильно ограничивает траты. Впрочем, в отличие от прошлых указов, сейчас финансирование допускается из «дополнительных доходов федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения». Это можно понимать по-разному: как траты сверхплановых ненефтегазовых доходов (т.е. без нарушений правила), так и траты части нефтегазовых допдоходов (с его нарушением).