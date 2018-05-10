Европа отказывается от российской нефти 

Ряд стран Европейского союза недовольны качеством российской нефти и сократили ее закупки. Об этом «Коммерсанту» рассказал советник главы компании «Транснефть» Игорь Демин.
По его словам, европейцев не устраивает возросшее в нефти количество серы. Свое недовольство этим страны ЕС, которые расположены на южной ветке нефтепровода «Дружба», главным образом Словакия и Венгрия, выразили тем, что сократили закупки. Так, в нынешнем году словаки купили нефти на 8% меньше, а венгры сразу на 18%.
На северной части трубопровода также наблюдается сокращение поставок — 1,4%. Общий же экспорт «черного золота» по трубам «Транснефти» упал на 4,4% в этом году.
Демин отметил, что количество серы в нефти компании выросло в связи с ростом ее поставок в Китай, куда малосернистая нефть направляется в первую очередь.
Ранее официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн сообщил, что с января по апрель Россия поставила КНР на 47% больше нефти, чем годом ранее.