Европа отказывается от российской нефти

По его словам, европейцев не устраивает возросшее в нефти количество серы. Свое недовольство этим страны ЕС, которые расположены на южной ветке нефтепровода «Дружба», главным образом Словакия Венгрия , выразили тем, что сократили закупки. Так, в нынешнем году словаки купили нефти на 8% меньше, а венгры сразу на 18%.

На северной части трубопровода также наблюдается сокращение поставок — 1,4%. Общий же экспорт «черного золота» по трубам «Транснефти» упал на 4,4% в этом году.

Демин отметил, что количество серы в нефти компании выросло в связи с ростом ее поставок в Китай , куда малосернистая нефть направляется в первую очередь.