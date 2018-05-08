Деньги за океаном: ЦБ верит в Америку

Несмотря на санкции и напряженные отношения с Вашингтоном, Банк России продолжает вкладываться в казначейские облигации США . На начало этого года активы ЦБ в американских долларах составили почти половину активов Центробанка — 45,8%. Эксперты отмечают, что отказаться от бумаг США Россия не может: они дают высокую доходность и поддерживают инвестиционный рейтинг РФ. При этом от возможных проблем ЦБ защищается, наращивая вложения в золото.

Больше всего активов Банк России вкладывает в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов. На 1 января 2018 года они составили 51,3%. Об этом говорится в годовом отчете Банка России за 2017 год, размещенном на сайте ЦБ.

При этом активнее всего ЦБ покупает долговые обязательства казначейства США . За прошедший год они выросли с 26,7% до 29,9% от активов ЦБ.

Германии, Соединенного Королевства, Также активно вкладывал ЦБ в государственные долговые обязательства Франции Канады . При этом вложения в долговые обязательства Германии снизились с 16% до 13,6%, Франции — с 15,6% до 10,1%. Меньше активов ЦБ теперь размещено и в межгосударственных организациях. В прошлом году они составляли 4,3%, на 1 января 2018 года — 3,9%.

За прошедший год ЦБ нарастил вложения в бумаги Соединенного Королевства (с 5,2% до 7,2%) и Канады (с 2,3 до 2,8%).

В итоге оказалось, что активы ЦБ в долларах США составили 45,8%, в евро — 21,7%, в фунтах стерлингах — 8,3%, в прочих валютах — 7%.

Год назад активы ЦБ в американской валюте составляли 40,4%, а в евро — 32,2%.

Судя по отчету, Центробанк за прошедший год больше стал вкладывать в золото. Если на 1 января прошлого года такие вложения составляли 15,1% от активов Банка России, то на 1 января 2018 года — 17,2%.

Как сообщает Центробанк, основными факторами роста активов в золоте стала «покупка золота у российских кредитных организаций и его переоценка в долларовом выражении».

За 2017 год активы Банка России в золоте увеличились на 220 тонн, и на конец года их объем составил 1808 тонн.

Депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах иностранных корреспондентов выросли за год с 16,8% до 18,2%. При этом негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов в активах ЦБ увеличились с 8,2% до 8,5%.

В целом на конец 2017 года объем активов ЦБ в иностранных валютах и золоте составил $437,8 млрд, из них $354,2 млрд — валютные активы, относящиеся к международным резервам, $8,3 млрд — прочие валютные активы, и $75,3 млрд — золото, пишет Банк России.

Эксперты по-разному относятся к политике ЦБ по размещению активов.

«Задача резервов — покрытие потребностей в импорте, и поэтому их структура ориентируется на структуру оплаты импорта, где существенную долю имеет доллар», — поясняет главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

По словам аналитика «Алор Брокер» Евгения Корюхина, госбумаги США на мировом рынке сейчас выглядят наиболее стабильными инструментами для долгосрочных инвестиций. У американских гособлигаций есть весомые преимущества: они ликвидны, низковолатильны и под них можно привлекать деньги с низким дисконтом.

Кроме того, отказ от таких вложений приведет к понижению инвестиционного рейтинга России и проблемам с обеспечением экспортно-импортных сделок, отмечал ранее руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг

Кроме того, доходность облигаций США за последнее время только выросла. Так, из-за ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и инфляционных ожиданий доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно превысила психологически важный уровень в 3%.

Если вкладывать не в американские облигации, то имеет смысл делать это в бумаги некоторых государств ЕС , поскольку сверхмягкая политика ЕЦБ не дает возможности получить высокую доходность, отмечает Корюхин.

«Развивающиеся страны также совсем не та гавань, куда следует вкладываться, достаточно вспомнить ситуацию с украинским госдолгом и нежеланием нового правительства по нему расплачиваться. Соответственно, бумаги США — это неплохой выбор для размещения активов ЦБ, а учитывая тот факт, что ЦБ формально не входит в систему органов госвласти, то операции с бумагами США сопровождаются наименьшими рисками», — добавляет он.

Напомним, Россия в конце 2013 года купила украинские облигации на $3 млрд, но новые власти Украины отказались платить по этому долгу, назвав его «взяткой» Виктору Януковичу , который был президентом на момент выпуска бондов. Россия выиграла этот спор в международном суде, но деньги до сих пор получить не может. В ближайшее время намечено рассмотрение апелляции в Высоком суде Лондона.

Впрочем, риски наращивания вложений ЦБ в бумаги США, учитывая нынешние отношения между нашими странами, все же есть, признают аналитики. Прецеденты, когда бы арестовывались активы центробанков, существуют.

Так, в прошлом году Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального банка Казахстана , по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати. Как сообщало агентство Reuters, заморожены средства Национального фонда Казахстана.

Впрочем, как объяснял Роман Кенигсберг, Банк России, скорее всего, учитывает эти риски и пытается их минимизировать. В частности, повышенную защиту от риска ареста дают вложения в золото и обременение активов в качестве залогов.

При этом эксперты считают, что ЦБ уже и так сильно нарастил вложения в золото.

«Объем резервов в золоте, который сформировался у России, сейчас является предельным уровнем, нет смысла его наращивать, поскольку золото хоть и традиционный вид инвестирования, но не может гарантировать стабильно высокий приток доходов, это скорее консервативный вариант», — говорит Корюхин.

Доля золота в резервах России в последнее время постоянно растет, но ликвидность этого рынка низкая, и ЦБ нужно это учитывать, соглашается Тихомиров.