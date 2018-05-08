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Доходы России от экспорта пшеницы составили $1,7 млрд
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Квартальные доходы России от экспорта пшеницы составили $1,7 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доходы России от экспорта пшеницы за январь—март 2018 года составили $1,736 млрд, увеличившись в годовом выражении на 57,2%, следует из статистики Федеральной таможенной службы.
За отчетный период Россия отправила на экспорт 9,7 млн тонн пшеницы, что на 57,7% больше, чем годом ранее.
При этом экспорт других основных сельскохозяйственных продуктов сократился. Экспорт рыбы сократился на 7,7% — до 427,9 тыс. тонн (доходы выросли на 1,5% — до $600,6 млн); растительного масла — на 12,3% — до 510 млн тонн (доходы снизились на 12,7% — до $394,5%).
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