Квартальные доходы России от экспорта пшеницы составили $1,7 млрд

Доходы России от экспорта пшеницы за январь—март 2018 года составили $1,736 млрд, увеличившись в годовом выражении на 57,2%, следует из статистики Федеральной таможенной службы

За отчетный период Россия отправила на экспорт 9,7 млн тонн пшеницы, что на 57,7% больше, чем годом ранее.

При этом экспорт других основных сельскохозяйственных продуктов сократился. Экспорт рыбы сократился на 7,7% — до 427,9 тыс. тонн (доходы выросли на 1,5% — до $600,6 млн); растительного масла — на 12,3% — до 510 млн тонн (доходы снизились на 12,7% — до $394,5%).