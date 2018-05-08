Даймон: юань станет конкурентом доллара через 20 лет

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Китаю предстоит провести множество финансовых реформ, прежде чем юань сможет составить доллару конкуренцию за глобальное влияние. Об этом заявил генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, пишет Bloomberg.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

"В конце концов это (роль доллара и юаня в глобальной финансовой системе — прим. ред.) будет сопоставимо — в конце концов это через 20 или 30 лет", — сказал глава банка в интервью Bloomberg Television. По мнению Даймона, до сих пор действия Китая, такие как получение официального статуса резервной валюты для юаня в Международном валютном фонде, обеспечивали «небольшие» изменения. Включение некоторых китайских акций в международные фондовые индексы MSCI Inc. в этом году было «хорошей вещью: это дает миру больше знаний о Китае, но с точки зрения фактической суммы в долларах» притока капитала это событие не было чрезвычайно важным «для Китая или для кого-либо еще», сказал глава JPMorgan Chase.

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