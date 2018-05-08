Прогноз: Россия определит нефтяные тренды

На этой неделе нефть могут поддержать риски срыва соглашения по Ирану , подтверждающего переход США к игре без правил. Тем не менее, при успешной реализации стратегии выживания в новую эпоху нестабильности, Россия и далее сможет определять долгосрочные тренды в нефтяной сфере.

Игра на выигрыш

Как и предполагалось, нефть сумела реализовать шансы на рост — на фоне усилившихся опасений в связи с Ираном, а также первых переговоров по обострившейся торговой проблематике между США и Китаем , зафиксировавших готовность сторон к продолжению диалога. В этих условиях на текущей неделе некоторые аналитики не исключают даже достижения верхней планки коридора в $78 за баррель. Тогда как в понедельник нефтяные цены превысили планку в $75 за баррель. К 13:50 мск фьючерсы на нефть Brent находились на отметке $75,51 за баррель, против уровня $74,37 за баррель в субботу, 28 апреля.

В последующие же дни замдиректора группа корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков ожидает Brent в диапазоне $74-78 за баррель. По его определению, в пользу роста нефти сыграют итоги торговых переговоров между США и Китаем, поскольку даже частичное снятие рисков полномасштабной торговой войны пойдет на пользу сырьевым рынкам.

Как сообщалось, первые переговоры американской делегации с представителями Госсовета КНР 3-4 мая в Пекине, фактически, подразумевавшие «разведку боем», все же не ознаменовали немедленного перехода к боевым действиям. По завершению встречи стороны признали существование больших разногласий по ряду проблем. Но при этом, по информации китайского агентства "Синьхуа" , условились "поддерживать тесное взаимодействие по соответствующим вопросам и создать соответствующий рабочий механизм". Однако, биржевой советник ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин, в первую очередь, рассчитывает на некоторый откат по индексу доллара, в связи с вышедшей в пятницу статистикой по рынку труда и росту заработных плат в США.

“Цифры вышли несколько хуже ожиданий, что является негативным фактором для доллара. Соответственно, ждем роста котировок сырья и нефти Brent выше $73 за баррель”, — рассказал Шастин.

Тогда как главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что рынком нефти продолжают править спекулянты — объем открытых длинных позиций находится на историческом максимуме.

“Пока котировки пребывают выше $70, восходящая тенденция будет продолжаться. Но в случае закрепления цен ниже этой планки, нас ожидает быстрая и сильная конкреция, которой не было по нефти уже около года”, — указал Антонов.

В ближайшие дни он ожидает консолидации в зоне $71-75 по смеси Brent. При этом отмеченное на прошлой неделе неожиданное увеличение запасов не является ключевым фактором для ценовой динамики на нефтяном рынке, который пока также полностью игнорирует и тот факт, что Соединенные Штаты увеличивают количество буровых и бьют рекорды по экспорту нефти.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на предыдущей неделе достигла рекордных 10,62 млн баррелей в сутки. Компания Baker Hughes уже пятую неделю подряд извещает о росте буровой активности в Штатах. За неделю, завершившуюся 4 мая, число буровых установок в стране увеличилось на 11 штук, до 1032 единиц (при повышении количества нефтяных установок на 9 штук, до 834 единиц и газодобывающих — на 1 штуку, до 196 единиц). Причем в среду Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 27 апреля, коммерческие запасы в стране неожиданно повысились на 6,2 млн баррелей, до 436 млн баррелей. Хотя эксперты ожидали меньшего роста — на 0,7 млн баррелей.

Тем не менее, Виктор Шастин не ожидает увеличения запасов на этой неделе — в период начала автомобильного сезона в США. По его словам, запасы выросли из-за слабого спроса на бензин, что представляется временным фактором, с учетом рекордного спроса буквально несколькими неделями ранее. Добыча в США увеличивается, но вполне прогнозируемыми темпами, поэтому рынок переваривает эту информацию без ущерба для цены, отметил аналитик.

Игра на выбывание

Комментируя также тему глобальных запасов, в связи с реализацией сделки ОПЕК+, Василий Танурков указал, что достижение запасами сырой нефти пятилетней средней в мае весьма вероятно. Тем более, что запасы нефтепродуктов достигли этого уровня еще в феврале, а сокращение добычи странами, участвующими в соглашении ОПЕК+ достигло в марте 2,4 млн баррелей в сутки, и это значительно превосходит запланированный уровень. Столь существенное сокращение связано в основном с продолжающимся падением добычи в Венесуэле , а также уменьшением добычи в Северной Африке, уточнил эксперт.

Говоря о добыче нефти в мире, добавил Шастин, следует отметить, что Венесуэла сокращает добычу активными темпами, и к концу года она может упасть с 1,8 млн баррелей в день до 1,2 млн В подобных обстоятельствах и для России (по данным министра энергетики РФ Александра Новака , в апреле выполнившей соглашение ОПЕК+ на 95,2%) будет достаточно непросто определить свою позицию относительно дальнейших перспектив соглашения ОПЕК +, которые предстоит обсудить 22 июня на саммите в Вене

Как предположил, например, Василий Танурков, в условиях восстановившегося баланса на рынке и достаточно высоких цен на нефть наиболее целесообразным решением для стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, может стать постепенный выход из соглашения, начиная уже со второй половины текущего года.

Российская сторона, согласился Алексей Антонов, уже получила определенные выгоды от сделки с ОПЕК (в частности, стабилизацию бюджета и устойчивый курс национальной валюты).

“Но дальнейшее участие РФ в этом соглашении, на мой взгляд, приведет к сокращению доли на рынке, восстановить которую, в случаи негативных сценарием и новых санкций. будет очень сложно“, — оговорил главный аналитик компании «Алор Брокер».

Пока, определил Виктор Шастин, в связи с опасениями из-за решение президента США Дональда Трампа по ядерной программе Ирана, ожидаемого к 12 мая, рынок нефти чувствует себя более, чем уверенно.

“После 12 мая будет новая повестка и июньская встреча ОПЕК+ с вероятной корректировкой квот на добычу. Хочется добавить, что в отсутствие санкций на иранскую нефть, мы можем увидеть ценовые уровни ниже $70 за баррель”, — резюмировал биржевой советник ИК "Велес Капитал".

Сегодня рынок напряженно продолжает ожидать решения Дональда Трампа по иранской ядерной программе, которое он обещал объявить не позднее 12 мая. Введение новых санкций против Тегерана также чревато ограничением экспорта иранской нефти. Пока, правда, даже Борис Джонсон , министр иностранных дел Великобритании , традиционного союзника Вашингтона, заявляет, что заключенная в 2015 г. сделка с Ираном наилучшим обрахом помогает не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Такой тезис содержался в опубликованной накануне в The New York Times статье министра, в преддверии его визита в США.

Игра без правил

Так или иначе, заметил Василий Танурков, связанные с предстоящим решением Трампа ожидания будут оказывать сильную поддержку нефти: в случае выхода США из сделки с Ираном можно ожидать роста котировок выше $80 за баррель уже на неделе с 14 по 18 мая.

“Вероятность выхода Вашингтона из данной сделки мы оцениваем как достаточно высокую”, — подчеркнул замдиректора группа корпоративных рейтингов АКРА.

Президент Дональд Трамп, напомнил, в свою очередь, Алексей Антонов, уже высказывался в твиттере относительно слишком дорогой нефти и выхода из иранской сделки, анонсированным им еще в предвыборных дебатах.

В случае одностороннего выхода из соглашения «шестерки» по иранскому атому, американская администрация подтвердит свой курс на подрыв существующей договорной системы и утверждение собственной игры — без правил, констатируют в экспертном сообществе, привычно сетуя на отсутствие концепции новой политики России в изменившихся условиях.

Между тем, в складывающейся ситуации для российской стороны, во-первых, было бы резонно выступить за соблюдение традиционных правил и норм. С тем, чтобы, в частности, отстаивать их в инициированных судебных процессах, например, по возмещению морального и материального ущерба, понесенного, в связи с неправомерными обвинениями в адрес Москвы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии или вследствие запрета на фактическое использование дипсобственности РФ в США.

При этом также было бы необходимо, во-вторых, всемерно поддерживать практические договорные механизмы — в самых различных форматах и сферах, в том числе и в рамках соглашения ОПЕК+. Тогда как при выстраивании подобного сотрудничества и обсуждении новых договоренностей для России было бы естественно, прежде всего, руководствоваться собственными национальными интересами. Это, в-третьих.

При проработке же соответствующих перспективных целей и задач (в-четвертых) Москве следовало бы учесть и их заведомо долгосрочный характер. Очевидно, что США будут стремиться сохранить нынешнюю однополярную модель мира, заставляя всех играть по собственным правилам, до возникновения реального противовеса. И он неизбежно сформируется в перспективе, но на это понадобится время. В том же Китае, скажем, планируют выйти на лидирующие позиции в мировой экономике к 2050 г.