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Джонсон высказался по таможенному партнерству с ЕС
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Джонсон назвал предложения по таможенному партнерству с ЕС «безумными» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что обсуждаемые предложения по таможенному партнерству с ЕС после Brexit, которые поддержала премьер Тереза Мэй, "безумны" и приведут к возникновению "целой сети бюрократизма", сообщает газета Daily Mail.
"Если у нас будет это новое таможенное партнерство, возникнет безумная система, при которой в конечном итоге пошлины станут собираться от имени ЕС на границе Великобритании", — сказал министр в интервью газете.
По его словам, предлагаемая система "абсолютно не проверена" и ограничит возможность совершения сделок на льготных условиях.
По данным газеты, ранее Лондон предложил несколько вариантов по уменьшению ограничений в сфере торговли с ЕС после выхода страны из европейского блока. Согласно одному из них, в частности, предполагается участие Британии в сборе европейских пошлин на товары, ввозимые в ЕС. Как отмечает издание, Мэй поддержала этот вариант, но кабинет министров на заседании на прошлой неделе выступил против.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". На прошлой неделе представитель ЕК подтвердил РИА Новости, что представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем.
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