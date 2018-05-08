Пауэлл: влияние ФРС на мировые рынки ограничено

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что влияние денежно-кредитной политики США на глобальные финансовые условия и потоки капитала часто переоценивают, сообщает MarketWatch.

Глава ФРС США Джером Пауэлл. Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Тем не менее, ФРС должна внимательно следить за отношением инвесторов к риску в будущем, признал глава центробанка. "Я не отрицаю потенциальные риски, связанные с нормализацией [денежно-кредитной] политики по всему миру", — отметил он в своем заявлении, подготовленном для выступления на конференции, организованной Международным валютным фондом и Национальным банком Швейцарии. По словам Пауэлла, хотя решения ФРС по процентным ставкам в последние годы оказали лишь ограниченное влияние на потоки капитала на развивающихся рынках, некоторые инвесторы и институты могут быть не готовы к ужесточению политики.

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Чего хочет и куда идет ФРС? ФРС указывает на стагфляцию в США Развивающиеся рынки на пороге сильнейшего кризиса Глава ФРС отметил, что регулятор продолжит содействовать повышению устойчивости финансовой системы и «будет максимально четко и прозрачно излагать свою стратегию [денежно-кредитной] политики», чтобы избежать перебоев на рынке. До сих пор центробанку США удавалось справиться с этой задачей, подчеркнул Пауэлл. "Нормализация политики ФРС проходила без сбоев на финансовых рынках, и ожидания участников рынка относительно политики, похоже, достаточно хорошо согласуются с ожиданиями представителей центробанка… что предполагает, что наши действия не должны удивить рынки, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями", — сказал председатель ФРС. Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам заседания 1-2 мая ФРС сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Регулятор отметил, что в среднесрочной перспективе инфляция в США приблизится к целевому уровню 2%. Участники рынка ожидают, что ФРС повысит ставку уже на следующем заседании в июне.