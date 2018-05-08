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В России снизился уровень безработицы
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В России снизился уровень безработицы 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Количество официально зарегистрированных безработных в России продолжает снижаться.
В частности, за период с 25 апреля по 2 мая показатель по безработице снизился на 0,2 процента — до 758,3 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ в своем пресс-релизе для СМИ.
Снижение численности безработных зафиксировано в 43 регионах. При этом наибольшее снижение данного показателя зафиксировано в Курганской, Вологодской областях, Еврейской автономной области, Республиках Татарстан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Карачаево-Черкесия, а также в Красноярском и Пермском краях. Не изменилась численность безработных в Иркутской, Ульяновской, Ярославской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском АО, Республике Ингушетия.
Как напоминают в ведомстве, по состоянию на начало мая этого года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило полтора миллиона.
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