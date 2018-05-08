Новая экономика: как правительства разных стран стимулируют онлайн-торговлю

Сектор онлайн-торговли растет каждый год. Сегмент, когда-то служивший прибежищем интернет-гиков и нишевых магазинов, приобрел планетарный размах. Люди покупают в интернете еду, одежду, бытовую технику, автомобили и даже недвижимость — и, похоже, не собираются останавливаться.

На первый взгляд кажется, что рост онлайн-торговли обусловлен внешними причинами — такими как удобство интернет-покупок и нехватка времени на личное посещение магазинов. Между тем, вместе с объективными факторами онлайн-торговле помогают и совсем нерыночные методы: протекционизм государств и прямая помощь правительственных структур.

Как действуют богатые страны

В 2016 году США Китай в совокупности заняли более половины доли всего рынка розничной интернет-торговли. В 2015 году власти Соединенных Штатов анонсировали программу Digital Economy Agenda, в рамках которой правительство сделало ставку на продвижение бесплатного интернета во всем мире, поощрение доверия в сети, обеспечение повсеместного доступа и содействие развитию технологий.

К 2020 году объем электронной торговли традиционного B2C-сегмента в мире может составить $3,2 трлн, а на мировой рынок B2B, то есть электронной торговли между компаниями, придется $6,7 трлн, спрогнозировали в Frost & Sullivan. Только американский B2B рынок вырастет с $825 млрд до $1,132 трлн в 2020 году, полагают аналитики из Forrester Research.

Десять крупнейших рынков интернет-торговли

Место

Страна

Совокупный объем онлайн-продаж за год, $ млрд

Доля интернет-покупок в общем объеме розничной торговли

Китай

15,9%

14,5%

Китай в 2006 году ратифицировал конвенцию ООН об электронных сообщениях, что способствует снижению барьеров для трансграничной электронной торговли. В 2016 году в КНР началась реализация стратегии «Интернет+», а за год до этого в стране утвердили «Мнения сторон о политике в области поддержки международного розничного экспорта». Главный тезис этой программы — необходимость поддержки экспорта в секторе электронной розничной торговли.

На практике это означает, что государство оказывает поддержку ключевым электронным платформам, оптимизирует таможенные процедуры, вводит налоговые льготы на розничный экспорт, поощряет работу электронных платежных систем и внедрение инноваций в различных сферах (от производства до торговли и логистики). Иными словами, правящая партия КНР профинансировала успехи Alibaba , WeChat и других сервисов деньгами из казны.

С марта 2014 года в Китае вступил в силу обновленный закон о защите прав потребителей при осуществлении электронной торговли. Так Коммунистическая партия Китая (КПК) стимулирует обе стороны торгового процесса: и продавцов, и потребителей.

Политика стимулирования экспорта посредством электронной коммерции существует и в Южной Корее, занимающей седьмое место в мире по объему рынка онлайн-торговли. Приняв за основу развития «дорожную карту» Соглашения о свободном сотрудничестве (ССТ), к 2015 году Южная Корея заключила такое соглашение с 14 партнерами, в том числе с США и Евросоюзом . Доля экспорта в эти страны составила по итогам 2015 года 67% от общего объема заграничных продаж.

В ряде стран доля электронной торговли значительна в общем объеме оборота розничной торговли и составляет свыше 10%. В Великобритании эта доля приближается к 20%, и одна из причин — активная господдержка сектора. Для помощи малому и среднему бизнесу в сфере онлайн-предпринимательства по стране работают международные торговые команды программы UKTI, расположенные в более чем 40 местных офисах.

Советники UKTI консультируют представителей бизнеса по различным вопросам: финансовые субсидии, экспортная документация, контакты на зарубежных рынках, зарубежные визиты, электронная торговля и исследования рынка. С помощью бесплатной услуги Passport to Export от UKTI компания может получить оценку своих возможностей торговли на международном рынке и план действий, пройти программу обучения на условиях субсидирования и начать работу на заграничных рынках при поддержке опытных консультантов.

Планы международных организаций

Помимо прямых субсидий из госбюджетов сегмент интернет-торговли получает преференции и от различных международных грантов и программ. К примеру, на заседании стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в августе 2017 года участники альянса признали высокий потенциал роста экономики за счет развития электронной торговли. Объем мировых продаж сектора B2C в онлайн-сегменте в 2016 году достиг суммы в $1,9 трлн, а на долю Азиатско-Тихоокеанского сектора пришлось более 31,5% от этого объема.

В 2017 году мировые онлайн-продажи в рознице достигли $2,3 трлн. Учитывая эти данные, рабочая группа АТЭС (APEC ECSG) включила в план развития принципы поощрения и развития электронной коммерции в регионе: создание инфраструктуры для трансграничной торговли между странами АТЕС, содействие таможенному контролю, а также обмен опытом и расширение сотрудничества между государственным и частным сектором. Плохие новости для традиционных ретейлеров и шикарная возможность для новых игроков интернет-рынка.

Значимость электронной торговли для развития экономики отмечена и в документах стран БРИКС , куда входит Россия, Китай, Бразилия, Индия ЮАР . Собственную стратегию приняли и в Евросоюзе: здесь утвердили план формирования Единого цифрового рынка. К 2020 году в ЕС намерены преодолеть оставшиеся барьеры для электронной торговли, создать достаточную интернет-инфраструктуру и улучшить параметры защиты для конечных заказчиков. В Евросоюзе убеждены, что создание общеевропейского рынка способно приносить в экономику стран-членов дополнительные €415 млрд ежегодно.

Рекомендации по развитию электронной коммерции формируют и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с «Большой двадцаткой». Онлайн-продажи в странах ОЭСР оцениваются в 18% от общего объема торговли. Среди мер, способствующих развитию сегмента, представители ОЭСР отмечают принятие стратегий развития электронной торговли малым и средним бизнесом, создание инфраструктуры электронного партнерства компаний, поддержку интернет-стартапов.

Темы, связанные с электронной торговлей, будут обсуждаться сразу на нескольких площадках в рамках Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ) в конце мая. Вопрос общих цифровых и логистических платформ в Евразии поднимут на сессии «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия», а непосредственно рынок продажи товаров в интернете может стать одним из предметов обсуждения на пленарном заседании «Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор». Электронная торговля — та самая примета новой экономики, по которой судят о развитии страны в 2018 году.

Что в России

В России релевантная официальная статистика в сфере электронной торговли до сих пор находится на стадии формирования. Практически все данные основаны на оценках негосударственных организаций и результатах заказных аналитических исследований. По информации АКИТ, объем онлайн-продаж 2017 года в России составил 1,04 трлн руб. По данным компании Data Insight, этот показатель равен 945 млрд руб.

Единой комплексной статистики в сфере электронной торговли в России пока нет. Данные, приводимые Росстатом Банком России , бизнес-ассоциациями и экспертами существенно различаются, иногда в разы. Объем внутренней электронной торговли в секторах B2B и B2G, по оценке Ассоциации электронных торговых площадок, в 2016 году составил 35 трлн рублей.

По данным McKinsey, на цифровую экономику в Россииприходится3,9% ВВП, что примерно в два-три раза ниже, чем в США, Китае и ЕС. У отрасли существенный потенциал, а значит, цифровая экономика может стать одним из главных факторов экономического роста России. К 2025 году она сможет обеспечить от 19 до 34% прироста ВВП, увеличив его на 4,1-8,9 трлн руб. по сравнению с текущими показателями, следует из отчета аналитиков компании McKinsey. Авторы исследования видят роль государства в «пропаганде инноваций», продолжении курса цифровизации госуслуг, помощи в финансировании перспективных проектов и повышении уровня цифровой грамотности россиян.

Согласно плану программы «Цифровая экономика» в России, к 2024 году у страны будут следующие ключевые задачи:

Создание регулятивной базы и правовых условий для реализации этапов программы развития «Цифровая экономика».

Доступ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/сек для 97% населения.

Реализация не менее десяти электронных платформ для основных сфер экономики.

Создание единой государственной среды передачи навигационной и логистической информации на 90% территории страны.

По итогам заседания проектного комитета стратегического развития РФ в январе 2017 принят план реализации «Системных мер развития международной кооперации и экспорта». Согласно этому документу, через интернет и региональные представительства экспортным организациям будет оказывать помощь «Российский экспортный центр». К 2019 году планируется вовлечь в экспорт более пяти тысяч компаний по каналам электронной торговли.

Согласно проекту «Электронная торговля» двухлетней давности, к 2019 году объем российского экспорта должен составить $60 млн Это означает стократный рост по сравнению с показателями 2016 года, когда годовой объем онлайн-экспорта был равен $0,6 млн Результат планируется достигнуть за счет увеличения количества продавцов и числа продаж на зарубежных платформах.

Однако решающее значение в электронной торговле имеют быстрые межстрановые электронные платежи, чему не способствует жесткий валютный контроль. Компании с зарубежными счетами не могут использовать систему ретробонусов и взаимозачетов. В январе этого года проект смягчения контроля представил Минфин , предложив снизить штрафы до 33-50%.

Россия находится на пути активного становления цифровых продаж, в частности трансграничных. Это означает широкие перспективы роста и годы работы. Всемирная конкуренция подгоняет и компании в отрасли, и государство в целом, переформатируя их работу.

В конце 2016 года Федеральная таможенная служба и « Почта России » запустили пилотный проект по упрощенному оформлению экспортных посылок для малого бизнеса (компаний на упрощенной системе налогообложения. Теперь процесс отправки товара на экспорт должен проходить на базе почтового отделения и занимать несколько минут без необходимости присутствия представителя компании в таможенных органах. На улучшение логистики работают проекты OZON и Lamoda, изначально заявленные в сфере B2C. Сейчас они оказывают логистические услуги другим компаниям.

По данным Ассоциации электронных торговых площадок, в России действует более 60 электронных торговых площадок B2B и шесть федеральных электронных торговых площадок B2G. Прямо сейчас развитие электронной торговли в России вышло на государственный уровень. Оглядываясь на опыт других стран, можно предположить, что это первый значительный шаг к грядущему доминированию интернет-торговли.

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